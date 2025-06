Barbara D'Urso torna in tv, spunta a sorpresa nei palinsesti Rai con otto prime serate ma nulla è certo ed in Rai è già scontro: ecco perché

Barbara D’Urso torna in tv, spuntata il suo nome nei palinsesti Rai: “Otto prime serate”

Dopo il burrascoso addio a Mediaset da due anni si parla del possibile ritorno in tv di Barbara D’Urso ma tutti i rumor e le indiscrezioni sono state puntualmente smentiti. Adesso, invece, sembra che ci sia qualcosa di molto più concreto anche se per nulla certo, il sempre informato sito di Davide Maggio, infatti, ha anticipato che con un colpo di scena clamoroso c’è il nome di Barbara D’Urso nei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva. Il sito svela che per la conduttrice partenopea si starebbe pensando un ritorno in grande stile, alla conduzione di un nuovo format di emotainment, una sorta di ‘Carramba in salsa d’Ursiana’.

Barbara d’Urso bocciata da Rai? Direttore Angelo Mellone rompe il silenzio/ La risposta di ghiaccio

Barbara D’Urso torna in tv ed approda in Rai nella prossima stagione televisiva? Sempre il sito soprammenzionato riporta che si starebbe pensando di affidare alla conduttrice partenopea un nuovo programma con ben otto prime serate che dovrebbe andare in onda nel gennaio del 2026, ci sarebbe già il giorno di messa in onda, il venerdì. Al momento si tratta solo di rumor e indiscrezioni e per aver la certezza del ritorno in Rai di Barbara D’Urso occorre attendere la presentazione dei palinsesti che avverrà venerdì 27 giugno 2025. Se confermato, però, si tratterebbe di ritorno in grande stile in una delle fasce più prestigiose e pensare che solo poche settimane fa l’approdo in Rai della D’Urso sembrava accantonato.

Barbara D'Urso: "Mai superato il lutto per la morte di mia mamma"/ "Nessuno a casa ne parlava..."

Barbara D’Urso nei palinsesti Rai ma è già scontro interno tra sostenitori ed oppositori

L’indiscrezione di Davide Maggio arriva pochi giorni le dichiarazione del direttore Rai Angelo Mellone di chiusura nei confronti di Barbara D’Urso, aveva sottolineato che nella fascia del daytime era sostenzialmente al completo anche se non era del tutto escluso un approdo in futuro. Nel frattempo pare che l’arrivo di Barbara D’Urso in Rai sia causa di scontro tra oppositori e sostenitori, sempre sul sito si legge che c’è già chi ‘scommette che l’idea verrà stracciata seduta stante e chi, invece, prospetta un serrato braccio di ferro affinché si aprano le porte di Rai 1 all’emotainment della conduttrice partenopea…’. Insomma per sapere il futuro televisivo della conduttrice occorre attendere la presentazione dei palinsesti il prossimo 27 giugno 2025.