Barbara D’Urso torna su Canale5 grazie a Striscia la notizia: il video degli auguri fa il giro del web

Sono passati più di due anni da quando, alla presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato a sorpresa il passaggio di testimone di Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso a Myrta Merlino a causa del flop di ascolti. Gli ascolti del talk non sono migliorati e nel frattempo la D’Urso è scomparsa dalla tv se si escludono delle piccole ospitate come a Domenica In da Mara Venier e a Ballando con le stelle da Milly Carlucci adesso invece Barbara D’Urso è tornata su Canale5, o meglio è apparsa grazie al tg satirico Striscia la notizia.

Durante la puntata di ieri, 7 maggio 2025, infatti, in occasione del 68esimo compleanno di Carmelita, Striscia la notizia ha dedicato alla conduttrice partenopea un montaggio dei momenti più divertenti della carriera per festeggiarla. Gerry Scotti ha lanciato il video omaggio a Barbara D’Urso quasi come fosse un proclama: “Oggi, avvenimento eccezionale pubblico! Barbara D’Urso torna su Canale 5.” Mentre al ritorno in studio è stata Michelle Hunziker a fare ‘gli auguri con cuore’ alla collega. Insomma dopo averle consegnato un Tapiro D’Oro nel 2018, Antonio Ricci torna a parlare della D’Urso nel suo tg satirico e la mossa non passa inosservata.

Striscia la notizia, Barbara D’Urso ‘riappare’ su Canale5: mosse dietro le quinte per il suo futuro in tv

Striscia la notizia ha dedicato un video omaggio a Barbara D’Urso in occasione del suo compleanno ma in molti sul web hanno iniziato a sospettare che dietro le mosse di Antonio Ricci ci sia altro. Davide Maggio, infatti, riporta come sia singolare che nonostante la turbolenta e nota fine del rapporto lavorativo dell’azienda con la conduttrice, Striscia non solo le ha fatto un omaggio ma nella didascalia del video pubblicato sui profili ufficiali recita: “La nostra Barbarella.” che sia segno anche di una ‘rottura in corso’ tra Ricci e Pier Silvio? Nel frattempo il possibile ritorno in televisione di Barbara d’Urso è di nuovo al centro dell’attenzione. A lanciare il rumor è stata Repubblica, sostenendo che la vedrebbe impegnata in Rai a partire dal mese prossimo anche se non è chiaro in quale programma.

