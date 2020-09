Barbara d’Urso “Torno in tv ma senza pubblico”/ “E per la distanza avrò un’asta…”

Torna la maratona tv di Barbara d’Urso, da oggi di nuovo al timone di Pomeriggio 5. La prima novità però non è positiva: «Abbiamo deciso di non avere il pubblico in studio», racconta a Il Giornale oggi mentre prepara gli ultimi dettagli prima di ripartire. «Ci abbiamo pensato molto, ma piuttosto che avere poco pubblico distanziato con le mascherine, preferisco per il momento avere lo studio vuoto». Ma gli ospiti non mancheranno, nel pieno rispetto delle regole. «Mi sono fatta costruire un’asta di legno lunga un metro e mezzo per calcolare all’istante la distanza tra ciascuno dei miei ospiti in studio». Ci saranno anche politici, anche se per il momento non Silvio Berlusconi, ricoverato in ospedale per il coronavirus. «Lo conosco da quando avevo 18 anni ed eravamo a TeleMilano, canale 58. È un gentiluomo e per lui e la sua famiglia provo un affetto profondo. È una persona generosa di sentimenti». Poi torna a parlare dei suoi programmi e continua con le novità a cui ha lavorato insieme al suo team.

BARBARA D’URSO, LA FRECCIATA ALLA RAI…

Ci saranno come sempre le esclusive, ma per Live – Non è la d’Urso sarà aggiunto un particolare in più «che sarà una sorpresa». Niente anticipazioni però da Barbara d’Urso, che nell’intervista rilasciata oggi a Il Giornale torna sulla polemica relativa al ballo in topless trasmesso da Techetechetè. «Ho trovato particolare che alle 20.38 su Raiuno un seno non sia “coperto” o pixelato dal momento che si tratta di un “frame” di un secondo preso da una scelta molto più lunga e complessa. A Mediaset non avremmo mai fatto una cosa del genere». Ma la conduttrice ha aggiunto anche una provocazione sul tema che tanto ha fatto discutere: «Spero solo che questa scelta abbia portato loro almeno un bel risultato di ascolti, anche se loro non ne hanno bisogno». A proposito di ascolti, Barbara d’Urso ha spiegato che la televisione sta interagendo con social e web, pertanto bisognerà tener conto di questa variabile. «Io non ho fretta, tanto sarò in onda almeno per altri vent’anni», ha concluso Barbara D’Urso.



