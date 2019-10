Barbara d’Urso/ “Una miracolata”: regina social ma lei segue solo… (Domenica Live)

Barbara d’Urso torna in tv. Lo fa per una nuova puntata di Domenica live, subito prima della messa in onda, questa sera, dell’altro talk show che conduce con successo: Live – Non è la d’Urso. È un periodo ricco di impegni, per la conduttrice volto “storico” di Mediaset. Su Canale 5, la d’Urso è praticamente onnipresente. A partire da metà settembre, Barbara ha preso il timone di tre (inclusa Pomeriggio Cinque) delle trasmissioni di punta del palinsesto dell’ammiraglia. All’appello, per ora, mancano solo il Grande fratello e la fiction Dottoressa Giò, da cui Barbara si è presa una breve pausa. Per tenere fede a così tanti impegni “ci vogliono molto rigore e passione”. È quanto dichiara in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni rilasciata non molto tempo fa: “Cerco di mangiare tanto e in modo sano, prendo degli integratori, faccio danza la mattina presto. Ma la cosa più importante è amare quello che fai, anche se questo nasconde una serie di problemi che la gente a casa neanche immagina. (…) Faccio una vita intensa e non delego, sono sempre presente”.

Barbara d’Urso dopo l’infortunio

Certo, riflettori a parte, Barbara d’Urso è una donna come tante altre. Ne è la prova il fatto che anche lei è vittima dei classici incidenti domestici. Settimane fa, la conduttrice è scivolata e ha sbattuto contro una lastra di cristallo. L’infortunio avrebbe potuto avere esiti peggiori di quelli che poi ha effettivamente avuto (soltanto un po’ di dolore e tanto spavento): “Sto bene, anche se sono piena di dolori”, ha spiegato in seguito. “Sono scivolata in maniera violenta in casa e sono atterrata su una lastra di cristallo che mi ha colpito fra l’orecchio e lo zigomo, ma per fortuna non mi ha sfregiato. Mi hanno prescritto di mettere il collare e di stare ferma per 15 giorni. Sto prendendo tante medicine e antidolorifici, ho un segno viola che copro con il trucco, ma mi sento una miracolata e quindi sono ancora più felice”. Intanto continua a restare attivissima sui social aggiornando i suoi follower di ogni suo appuntamento in tv e regalando anche qualche suo momento di vita privata condiviso tramite le Stories di Instagram. Proprio qui è seguitissima da oltre due milioni di followers ma lei continua a restare fedele solo ad un personaggio dal quale tenta di prendere spesso ispirazione: Oprah Winfrey. “E’ il mio mito!”, aveva dichiarato non tanto tempo fa.

Tutte le novità

Tante le novità che caratterizzano i suoi programmi, alcune delle quali pensate proprio da lei dopo il rodaggio dello scorso anno. Si parla soprattutto di Live – Non è la d’Urso, il programma che l’ha vista debuttare “sul serio” in prima serata in cui è stato introdotto un momento inedito. “Visto che abbiamo ricevuto tante richieste di aiuto da parte di ragazze adottate che vorrebbero conoscere la propria madre biologica, come è successo a Paola Caruso, metteremo a loro disposizione i massimi esperti di Dna e il supporto di Paola e sua madre. Lo spazio si chiamerà Dna“, ha annunciato entusiasta Barbara d’Urso. Nuova rubrica anche all’interno di Domenica live: “Domenica alive, una sorta di torneo in cui alcuni personaggi famosi reinterpreteranno in maniera originale e autoironica videoclip musicali o musical, come ho fatto io nella sigla finale del Grande fratello con Freddie Mercury e le Spice Girls. Farò due ore nel pomeriggio come l’anno scorso, poi cambierò abito e pettinatura e partirò con Live“.



