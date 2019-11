BARBARA D’URSO/ Una vita da protagonista: “Da piccola ero il capo” (Domenica Live)

Barbara d’Urso torna in onda con Domenica Live. Ma è solo uno dei mille impegni che caratterizzano la sua vita attuale, dal daytime di Pomeriggio Cinque alla prima serata di Live – Non è la d’Urso. Inizialmente, Barbara era un po’ restia ad accettare quest’ultima proposta, soprattutto perché “stava bene come stava”. Nell’ultimo anno, l’azienda le chiedeva continuamente di realizzare un talk show serale sulla falsa riga di quelli che già conduceva, magari arrivando al 12% di share. Inutile dire che, alla fine, Mediaset ha avuto la meglio, riuscendo a convincerla dopo mesi e mesi di corteggiamento. Altro che 12%: al lunedì sera, la d’Urso è riuscita a sfondare il tetto del 20. “Il mio hashtag è: ‘Pochissima spesa grandissima resa’”, ha dichiarato in proposito a Repubblica.

Lo stile di Barbara d’Urso

Dinanzi a chi critica le sue creature e le etichetta come “trash”, Barbara d’Urso commenta: “Ben vengano le critiche costruttive, perché devo continuare a imparare. Poi ci sono quelle distruttive, finché ci sono vuol dire che sono divisiva. Personalità forte: piaci e non piaci. Però se le persone intelligenti dicono qualcosa di cattivo mi feriscono”. Dietro le apparenze, si giustifica, si cela in realtà una profonda ricerca antropologica: “Cerco di rappresentare la vita quotidiana, fatta anche di gente bizzarra come i miei opinionisti. Mi metto al posto di chi sta a casa: magari è triste, non ha una lira. Ho il dovere di informare, ma anche di regalare due risate”. La d’Urso sostiene che la “spazzatura” non sia una sua esclusiva: “Vedo cosa fanno su Raiuno e penso: ‘Se l’avessi fatto io sarebbe successo il finimondo’. Un sacco di gente vorrebbe stare al posto mio. Alla gente cattiva mando pensieri positivi, se passa il tempo a dire cattiverie è infelice. Chi invidia sta peggio di me”.

Barbara d’Urso e la sua routine

I ritmi di vita di Barbara d’Urso sono serrati: sveglia alle 6 e 50, protocollo alcalino e danza classica. Dalle 9 e 40 lavoro: “Prima riunione Pomeriggio Cinque, poi Domenica Live, Non è la d’Urso, Grande Fratello. L’incubo sono i vestiti da provare. Vivrei in tuta”. La d’Urso è sempre stata protagonista, fin da bambina: “Ero ipercinetica, il capobranco, il capocomitiva, il capo dei cugini. Mi chiamavano Titti e mi sgridavano sempre”. Una ricerca di attenzioni che – forse – trae origine dalla scomparsa della mamma. “Quando da piccola tua madre si ammala e muore, ti devi mettere una corazza e mangiare il mondo, se no il mondo divora te. Mia madre viveva in una stanza dove non mi facevano mai entrare. Poi un giorno non c’era più. Facendo analisi ho immaginato di sfondare quella porta chiusa”.



