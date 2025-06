Barbara D'Urso rompe il silenzio: "Veto ritorno in Rai? Assurdo!" e sull'arrivo in Rai con Non è Carramba!: "L'idea c'è, progretto bello ed elegante"

Barbara D’Urso rompe il silenzio sul presunto veto in Rai per non irritare Mediaset: “Assurdo, ottimo rapporto con Pier Silvio Berlusconi e Marina”

Da mesi non si parla altro che del possibile ritorno in tv di Barbara D’Urso dopo la fine burrascosa con Mediaset, il ritorno in onda su altre reti, tuttavia, tarda ad arrivare ed in molti si chiedono perché ciò non è avvenuto. Nelle scorse settimane il portale di Dagospia aveva lanciato delle clamorosi indiscrezione secondo cui sul passaggio della conduttrice in Rai ci fosse un vero e proprio veto da parte di Pier Silvio Berlusconi. Nelle scorse ore è stato Domani a spingersi oltre rivelando che il nome e il cognome di colei che vieta il passaggio in Rai di Barbara D’Urso è Marina Berlusconi.

Adesso su tutte queste indiscrezioni su presunti veti ha rotto il silenzio la stessa Barbara D’Urso raccontando la sua verità. In un’intervista concessa a Corriere della Sera la conduttrice partenopea ha premesso che qualora ci fosse davvero un veto sul suo ritorno in Rai sarebbe orribile e che non riesce a credere che l’azienda pubblica possa accettare veti di qualsiasi tipo. E scendendo nel dettaglio sui presunti autori di tale veto: Marina e Pier Silvio Berlusconi ha ammesso: “Ho sempre avuto un rapporto di stima e affetto con tutta la famiglia Berlusconi, alla quale sarò sempre e comunque grata.” E poi ha aggiunto che quando ha iniziato a lavorare in Mediaset aveva solo 20 anni ed ha conosciuto l’attuale AD della rete quando era ancora un bambino.



Barbara D’Urso e il nuovo programma nella prima serata di Rai1 Non è Carramba! “L’idea c’è”

Nei giorni scorsi, in occasione della Presentazione Palinsesti Rai, il direttore della Rai si è sbilanciato sul possibile arrivo di Barbara D’Urso in Rai ammettendo che c’era in corso delle trattative ed un nuovo progetto fatto su misura per lei. E dell’esistenza del progetto ha parlato anche Barbara D’Urso durante l’intervista al Corriere della Sera. Lo ha definito un progetto di “emotainment” bello, elegante, popolare, commovente e divertente, ha poi aggiunto che non si tratta di otto puntate ma di quattro o cinque e la messa in onda è prevista per il venerdì in prima serata. Lo spostamento del The Voice di Antonella Clerici dal venerdì al sabato sembrerebbe dare conferma a questa ipotesi. Il titolo dovrebbe essere Non è Carramba!