Barbara D’Urso: “Vi voglio sputtan*are”/ A Pomeriggio 5 si scaglia contro i francesi

Barbara D’Urso, all’interno di Pomeriggio 5, continua ad informare il proprio pubblico sull’emergenza coronavirus che sta continuando a mettere a dura prova gli italiani. Ogni giorno, la conduttrice Mediaset si collega con i suoi inviati sparsi in carie regioni per capire se le norme di sicurezza decise dal Governo vengano osservate. Nel corso della puntata trasmessa il 24 marzo, Barbara D’Urso si è collegata con il sindaco di Messina, Cateno De Luca, per fare il punto sulla situazione del Porto siciliano. Da giorni, nonostante ci sia divieto di spostarsi da una Regione all’altra, sono tantissime le auto che sbarcano a Messina. Il rischio è che ci sia anche gente asintomatica che possa diffondere ulteriormente il Covid-19. Emblematica, a tal proposito è l’immagine della Renault 4 che, carica di bagagli, è partita dalla Francia per raggiungere la Sicilia. Il sindaco De Luca ha cosi svelato un clamoroso retroscena su tale auto facendo letteralmente infuriare la D’Urso.

BARBARA D’URSO CONTRO I FRANCESI A POMERIGGIO 5; “LI VOGLIO SPUTTANARE”

Il sindaco De Luca ha spiegato ai microfoni di Pomeriggio 5 di avere delle immagini che documentano l’organizzazione di festini da parte dei francesi della Renault con gli amici spagnoli. «I francesi – avrebbe detto il sindaco De Luca – si erano dati appuntamento in Sicilia con i loro amici spagnoli. Abbiamo dei video di un festino». Di fronte alle parole de primo cittadino della città siciliana, la conduttrice di canale 5 non ci avrebbe visto più e sarebbe andata su tutte le furie invitando De Luca ad inviarle i video in questione per affrontare la questione in diretta nazionale. «Se avete dei video mandatemeli, li voglio sputtan***», avrebbe concluso Barbara D’Urso che, probabilmente, tornerà ad occuparsi di tale questione nelle prossime puntate di Pomeriggio 5,



