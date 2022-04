Barbara D’Urso via da Mediaset?/ “Fuori a giugno anche da Pomeriggio 5…”

Barbara D’Urso fuori da Mediaset?

Barbara D’Urso fuori da Mediaset al termine della stagione televisiva? La conduttrice è da anni un nome di punta di canale 5. Per anni, Barbara D’Urso si è divisa tra Pomeriggio 5, Domenica Live e, successivamente, con Live – Non è la D’Urso. Dalla stagione attualmente in corso, invece, la D’Urso ha perso Domenica Live ed è rimasta alla conduzione solo di Pomeriggio 5 mentre Non è la D’Urso è stato chiuso ufficialmente. Mediaset, tuttavia, per la stagione in corso, ha deciso di puntare ancora su di lei affidandole anche la nuova edizione de La pupa e il secchione show 2022, ma sul futuro della D’Urso, ora, c’è un punto interrogativo.

Elena Morali discute con Barbara D'Urso?/ Cos'è successo a La Pupa e il Secchione

Come fa sapere Dagospia, infatti, il contratto della D’Urso e in scadenza e il rinnovo non sarebbe così scontato. “Il contratto di Barbara D’Urso scadrà a dicembre 2022, la conduttrice non è più nei piani dell’azienda“, scrive Giuseppe Candela per Dagospia.

Barbara D’Urso senza programmi Mediaset?

Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia, dunque, Barbara D’Urso non rientrerebbe più nei piani di Mediaset e, a breve, anche Pomeriggio 5 dovrebbe spostarsi in uno studio più piccolo fino a giugno, data che dovrebbe segnare la fine dell’avventura della D’Urso al timone del programma pomeridiano di canale 5.

Selvaggia Lucarelli, frecciatina a Barbara D'Urso e alla sua ospitata/ "Bar Uffa..."

“A Carmelita sarà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5, da inizio maggio il programma si trasferirà nello “sgabuzzino” da cui vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24, notizia non accolta bene dalla all news diretta da Liguori. Il finale, dicevamo, è ormai scritto”, scrive Giuseppe Candela che poi conclude così – “Fuori a giugno anche da Pomeriggio 5, salvo colpi di scena”.

LEGGI ANCHE:

Barbara D'Urso furiosa con Mila Suarez: "Indifendibile"/ "Non sai cos'è essere madre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA