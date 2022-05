Barbara D’Urso via da Mediaset? / “Provo a spiegarlo in un modo carino…”

Barbara D’Urso chiude i rapporti lavorativi con Mediaset? L’intervista rivelatrice

Barbara D’Urso dice addio a casa Mediaset? Questo è l’interrogativo generale, dal momento che – in un nuovo articolo- Dagospia rende nota l’indiscrezione secondo cui il contratto tra le parti Barbara D’Urso e il Biscione -in scadenza a dicembre 2022- non sarebbe stato rinnovato. E in replica alle voci sul suo conto e sul rapporto che la vincola all’azienda facente capo a Pier Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso (che ha appena compiuto 65 anni) fa chiarezza in un intervento esclusivo concesso a La stampa.

Nell’intervista rilasciata a mezzo stampa, quindi, la conduttrice campana rende noto che a differenza di quanto riportato sul suo conto dai portali web d’informazione lei non sia protagonista di una rottura dei rapporti lavorativi che la vincolano a Mediaset, nonostante il mancato rinnovo in tv dei suoi programmi storici Domenica live e Live, non è la D’Urso: “Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo”.

Mediaset rinnova il contratto di Barbara D’Urso: le dichiarazioni della diretta interessata

Dunque, stando a quanto rende noto la stessa conduttrice campana, quindi, Barbara D’Urso resterà vincolata alla produzione Mediaset anche per l’anno 2022/ 2023. Pare quasi certo, alla luce di quanto trapela dall’intervista della campana, che Mediaset intenda rinnovare il contratto a cui è vincolata Barbara D’Urso. Nella stagione televisiva 2022-2023, quindi, la D’Urso potrebbe essere confermata ancora alla conduzione di Pomeriggio 5, talk show pomeridiano di Canale 5 e al timone de La pupa e il secchione, che all’esordio dell’edizione 2022 -con la campana alla conduzione del game show – ha visto trionfare Marialaura De Vitis, l’ex fidanzata di Paolo Brosio, ora impegnata all’Isola dei Famosi.

Ma non è tutto. Perché Barbara D’Urso potrebbe condurre la nuova edizione de La talpa, la cui nuova edizione potrebbe partire proprio sulle reti Mediaset.











