Barbara D’Urso, video sorpresa a Gabriella Labate/ “Non potevo dire no a Mara Venier”

Barbara D’Urso a Domenica In: video messaggio per Gabriella Labate

Barbara D’Urso fa una sorpresa a Gabriella Labate durante l’intervista di quest’ultima a Domenica In. La popolare conduttrice di Mediaset, su richiesta di Mara Venier, ha preparato un video per l’amica in cui ha parlato della loro lunga amicizia. «Sto morendo dal ridere, non riesco a fare questo video perché sto pensando a cosa penserai vedendomi a Domenica In. Non potevo dire di no a Mara, poi sai quanto ci amiamo. Sto a casa col pigiamello, spiegaglielo tu perché e parlale della farfalla che segue te e me ovunque. Spiegale perché ci chiamiamo Chupella».

Poi Barbara D’Urso si è lasciata andare ad una dedica per Gabriella Labate: «Forse la gente non sa che tu sei pazzesca, di un cuore grande, ci sei sempre. Ci ammazziamo dal ridere, piangiamo insieme… Mi manchi, ogni tanto prendi il treno, mi chiami e mi raggiungi, così dormiamo insieme e ci raccontiamo. Sei pazzesca, sei una moglie incredibile, Raf lo sa bene, ma sei anche una mamma incredibile. Ce l’ho fatta, hai visto? Mara, mi mancano anche le serate io e te con i calzettoni a guardare la televisione, non con l’amatriciana, te lo dico già da adesso».

Gabriella Labate, l’amicizia con Barbara D’Urso e il retroscena sul loro soprannome…

Dopo che è andato in onda il video messaggio di Barbara D’Urso, Gabriella Labate ha spiegato perché lei e l’amica si chiamano Chupella. Tutto risale ad una cena a cui erano presenti l’attrice, il marito Raf, Barbara D’Urso, il fidanzato di allora della conduttrice e un’altra donna, di cui non viene fatto il nome. «Probabilmente non riusciva a trattenersi e guardava il fidanzato di Barbara come un bambino come guarda un Chupa Chupa». Allora Mara Venier è intervenuta: «Ci stava a provà col fidanzato di Barbara. E lei?». Lei rideva per la battuta di Gabriella Labate. Da lì è nata la storia di questo soprannome. «Siamo molto diverse, ma legate. Mi è stata vicinissima in momenti in cui sono scappati tutti. Quando vivi una situazione con un problema, c’è un fuggi fuggi, invece lei ha capito che avevo bisogno di supporto. Forse siamo amiche proprio perché siamo diverse».

