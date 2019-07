Barbara d’Urso/ Video stoccata su Instagram: “Live un flop? Rispondo con i fatti!”

È in vacanza da alcune settimane, eppure il pensiero fisso di Barbara d’Urso rimangono i suoi spettatori. È a loro (e non solo) che la conduttrice di Canale 5 ha dedicato un video pubblicato su Instagram. In questo tiene a fare dei chiarimenti in merito ai suoi programmi e al grande successo ottenuto in questa stagione televisiva appena conclusasi. E, soprattutto, a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Questo video è dedicato a voi. – esordisce la d’Urso – Certo, quattro programmi, quattro successi. Lo devo a voi quindi devo assolutamente condividere. ‘Pomeriggio Cinque’, dal primo settembre ha vinto la sfida col competitor ogni giorno. Idem, ‘Domenica Live’ nella sua fascia oraria. Il ‘Grande Fratello’ ha portato a casa il 20% di media e poi c’è ‘Live – Non è la D’Urso'”.

BARBARA D’URSO: “IO RISPONDO CON I FATTI!”

È a questo punto che Barbara d’Urso, nel suo video postato su Instagram, sottolinea la sfiducia che alcuni avevano palesato nei suoi confronti rispetto al nuovo show in prima serata. “Quando è partito questo progetto alcuni hanno scritto: ‘La D’Urso adesso farà un flop pazzesco, le chiuderanno la trasmissione alla seconda puntata’. Ne abbiamo fatte quindici se non sbaglio. – punzecchia la conduttrice, che allora conclude – In alcune puntate abbiamo portato a casa anche il 20% di share e l’obiettivo di rete era il 12%. Sapete cos’è? Io non rispondo mai. Io rispondo con i fatti. E soprattutto, voglio bene anche a voi. Buona estate, col cuore”. Una bella stoccata a chi l’ha sottovalutata ancora una volta.





© RIPRODUZIONE RISERVATA