Barbara D’Urso Vs avvocato di Piera Maggio: “Maleducato”/ Lui: “Non dovevo venire”

Il caso di Olesya/Denise Pipitone continua ad essere l’argomento principale discusso nel salotto di Pomeriggio 5. Dopo la rivelazione del gruppo sanguigno della ragazza russa – che non coincide con quello di Denise – Barbara D’Urso ha l’occasione di interpellare l’avvocato di Piera Maggio, Frazzitta, in collegamento dall’esterno dell’abitazione della madre di Denise. Si parla di quanto accaduto nella trasmissione russa ieri fino a quando Roberto Alessi, direttore di Novella2000, chiede di intervenire per svelare un retroscena su Olesya.

Alessi rivela che, tramite una fonte russa, ha scoperto che Olesya era già stata in trasmissione per cercare sua madre e che in quell’occasione aveva avuto un riscontro poi rivelatosi non veritiero. Da qui la domanda di Alessi: inevitabilmente, anche in quell’occasione per sapere la verità Olesya ha dovuto fare un test del gruppo sanguigno; perché allora dire di non conoscerlo in questa seconda occasione? “Che ci sia stato un copione dietro?” ipotizza Alessi, chiedendo l’opinione dell’avvocato.

Avvocato Frazzitta abbandona la diretta, la replica di Barbara D’Urso

Probabilmente la questione non è stata ben compresa dall’avvocato Frazzitta per i problemi di collegamento, visto che, palesemente infastidito, il legale di Piera Maggio ha prima chiesto di parlare poi è andato via senza salutare. “Ho fatto male a venire, sapevo che non dovevo venire!” sono state le parole dell’avvocato prima di abbandonare il collegamento con Pomeriggio 5. Un comportamento che ha lasciato Barbara D’Urso senza parole. La conduttrice, dopo un attimo di sorpresa, ha replicato a tono: “Mi dispiace che abbia detto che ha fatto male a venire qui, lasciamo stare, non ci interessa più. Non mi sembra affatto educato quello che ha fatto!” ha tuonato la conduttrice. Poi, intuito il possibile fraintendimento, ha stemperato i toni: “È un periodo di tensione chiaramente, non è facile e avrà frainteso”, ha concluso la D’Urso.

