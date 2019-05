Barbara D’Urso vs Chi l’ha visto?/ Karina Cascella “Pamela Prati vi sta truffando!”

Scintille a Live non è la d’Urso. Si discute di Pamela Prati e delle menzogne da lei raccontate. Tanti sono gli attacchi e le critiche che arrivano sino a Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli che questa sera ospita proprio la Prati in studio. Lo ricorda a Live Karina Cascella con parole palesemente critiche: “Stasera Pamela è in una trasmissione tra l’altro che si occupa di persone scomparse. Allora io dico: chi stai cercando, Caltagirone?” Poi continua: “Lei è in una trasmissione che si occupa veramente di persone scomparse, di cronaca, con persone che a volte vengono ritrovate vive, altre volte morte, è una trasmissione che dovrebbe occuparsi di cose molto serie e di truffe. La verità è che la truffa ve la sta facendo Pamela Prati!” La parola passa poi a Barbara d’Urso le cui parole verso la Prati sono altrettanto due stavolta ma contengono anche una velata critica allo show rivale che questa sera la ospita.

BARBARA D’URSO FURIOSA CON PAMELA PRATI: ATTACCO ANCHE A “CHI L’HA VISTO?”

In risposta a Karina Cascella, Barbara d’Urso infatti dichiara: “È una libera scelta di chi gestisce trasmissione tra l’altro di successo di credere. – ammette la conduttrice in diretta a Live non è la d’Urso, e continua – Evidentemente avranno fatto un’indagine giornalistica approfondita e avranno scoperto che Pamela Prati è una vittima. Bisogna capire per quale motivo Pamela Prati vittima ha nascosto alcune cose.” Barbara tiene però a fare una vera e propria arringa contro la Prati: “Sono anni che ospito a Pomeriggio 5 donne e anche uomini truffati che si innamorano virtualmente e danno anche dei soldi perché sono plagiati. La mia domanda è ok, Pamela Prati è come la comare Cozzolino che è stata truffata.” Ecco però che le lancia l’attacco diretto: “Io vorrei se avesse il coraggio, ma non ce l’ha, che Pamela Prati venisse qui perché, da vittima truffata, è venuta però in trasmissione da me a raccontare dei bambini in affido. È andata anche da Mara (Venier, ndr). – e conclude – Per quale motivo ha inventato tutto questo?“

