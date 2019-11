Barbara d’Urso vs Floriana Secondi/ “Tuoi messaggi contro di me? Potevi dirmelo!”

Se nella precedente puntata di Domenica Live era stata Floriana Secondi ad attaccare Barbara d’Urso, questa settimana è accaduto esattamente il contrario. Ospite della trasmissione di Canale 5 per parlare ancora della questione legata al presunto ricatto del suo (ancora una volta) presunto ex fidanzato Daniele Pompili, Floriana non è riuscita a mantenere la calma. La padrona di casa è così dovuta subito intervenire mettendo a freno l’ex gieffina: “Calmati!”, annunciando la lettera del presunto ex, “Io devo mandarla”. Floriana ha dato del bugiardo al ragazzo e si è difesa dalle foto e dai video trasmessi da Barbara d’Urso, spiegando nei dettagli il presunto ricatto morale da parte di Pompili e smentendo di essere mai stata la sua fidanzata anche perchè, a suo dire, sarebbe gay: “Mi ha solo usata”, ha riferito Floriana. Quindi Floriana ha vuotato il sacco ed ha rivelato un retroscena fino a questo momento rimasto inedito, forse anche per la stessa conduttrice di Domenica Live: “Lui ha pubblicato dei messaggi dove dice che parlo male di te… ero arrabbiata perché non mi chiamavi…”.

BARBARA D’URSO VS FLORIANA SECONDI: RIMPROVERO IN DIRETTA TV

Sarebbe dunque questo il vero motivo degli attriti in atto tra Barbara d’Urso e Floriana Secondi? “Se tu eri arrabbiata con me perché non ti chiamavo parlavi con me e lo dicevi… anche Signoretti, non sarà contento di quello che hai detto”, ha commentato la padrona di casa di Domenica Live replicando durissima all’ex gieffina sua ospite in studio. Carmelita era forse già a conoscenza dei messaggi svelati dalla Secondi oggi in diretta tv? La scorsa settimana, invitata a parlare dello stesso argomento Floriana aveva attaccato e quasi “minacciato” la conduttrice nel caso in cui avesse invitato il presunto ex fidanzato: “Tu sei la mia mamma televisiva ma non puoi dare adito a questa gente, dimmi che non lo fai replicare da te… non ti faccio i ricatti, ti voglio bene ma se lui viene qua io faccio casino… se lo fai replicare da te io vado a replicare da un’altra parte”, aveva detto. Barbara ha in parte rispettato il suo volere ma oggi non si è potuta risparmiare dal rimproverarla in diretta.

