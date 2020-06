Barbara D’Urso vs Mirko Palumbo / “Avvocato Pivetti? Uno scostumato, mi quereli pure”

Pubblicità

Barbara D’Urso vs Mirko Palumbo a Live Non è la D’Urso. L’avvocato di Irene Pivetti interviene durante la puntata per prendere le parti della sua assistita, finita sotto attacco degli opinionisti della trasmissione per la questione legata alle mascherine. Durante la diretta la conduttrice perde le staffe nei confronti di Mirko Palumbo, che interviene telefonicamente in trasmissione e dopo aver chiarito la sua posizione, butta giù il telefono senza accettare un confronto con gli ospiti del programma. “Avrei voluto rispondere“, commenta seccata Barbara D’Urso. “Perché l’avvocato decide lui, vuole intervenire, viene invitato in trasmissione ma non vuole venire, poi vuole intervenire al telefono, poi decide lui da solo di buttare giù il telefono”.

Barbara D’Urso vs Mirko Palumbo: “Scostumato, mi quereli pure…”

“Quindi è veramente abbastanza cafone e scostumato, quindi mi quereli se vuole. Qui non stiamo dando notizie distorte”, continua un’inferocita Barbara D’Urso. Che precisa ancora: “Qui stiamo raccontando la realtà dei fatti”. Mirko Palumbo, durante il suo intervento a Live Non è la D’Urso, aveva così spiegato la decisione di non prendere parte alla trasmissione: “”Ho ritenuto che non fosse necessario sovraespormi mediaticamente“, salvo poi tornare sui suoi passi e chiedere un collegamento in diretta.



