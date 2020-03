Barbara D’Urso Vs Niccolò Fraschini/ Accuse al consigliere di Pavia: “Frasi orrende!”

Il Consigliere di Pavia Niccolò Fraschini è finito nella bufera negli ultimi giorni per un post offensivo nei confronti dei napoletani oltre che di altre popolazioni europee. Nello specifico ha scritto “Noi lombardi schifati da chi vive nell’immondizia come i napoletani”, parole che gli sono costate denunce e accuse di vario genere. Attacchi che continuano anche nello studio di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ha infatti deciso di ospitare il Consigliere per comprendere le motivazioni di un post così offensivo. “A me non sembra di aver detto nulla di così assurdo. – esordisce Fraschini. Poi parla di fraintendimento – Il mio post non era una critica alle persone, agli abitanti. Parlo degli amministratori pubblici che negli anni hanno amministrato malissimo la città di Napoli.”

Barbara D’Urso rimprovera il consigliere di Pavia a Pomeriggio 5

Le parole del Consigliere di Pavia Niccolò Fraschini fanno però storcere il naso a Barbara D’Urso. La conduttrice, così come i suoi ospiti, trova che la sua sia soltanto una scusa visto che i destinatari del suo post sono piuttosto chiari. E, infatti, lo fa notare: “È una roba molto brutta quella che hai fatto, non è riferita agli amministratori. Tu hai proprio parlato delle persone. Poi ha parlato anche di francesi, delle buche, dei bambini di Bucarest… è una cosa orrenda!” La D’Urso trova concordi tutti i suoi ospiti, da Roberto Alessi che sottolinea la sua lontananza dalle dichiarazioni di Fraschini, fino a Patrizia Groppelli che lo accusa di essere un “millantantore”. (Clicca qui per il video)

