Barbara D’Urso vs Veterinari/ “Lavate le zampe dei cani con la candeggina”, ma…

Barbara D’Urso è stata “attaccata“ e smentita da alcuni veterinari dopo le dichiarazioni a Pomeriggio 5 su alcuni consigli legati al Coronavirus. Quello che ha alzato la protesta è stato l’atteggiamento legato ai nostri amici a quattro zampe: “Basta una normale detersione e disinfezione delle zampe, stando molto attenti ai polpastrelli. Si possono usare materiali disinfettanti molto diluiti a base di clorexidina o banalmente della candeggina ma molto diluita da tamponare poi le zampe”. La Stampa ha riportato le parole del presidente dell’ordine dei medici veterinari di Savona Luca Robutti. Questi ha spiegato: “La candeggina non va assolutamente usata neanche diluita, si rischia di fare dei danni molto seri. I cuscinetti nelle zampe sono molto sensibili. Si potrebbero generare abrasioni o anche effetti peggiori qualora l’animale per esempio si leccasse le parti trattate“.

Barbara D’Urso vs Veterinari, l’intervento dell’Iss

Anche l’Iss (Istituto Superiore Sanità) è intervenuto sulla questione animali domestici e Coronavirus che ha portato all’intervento dei veterinari su Barbara D’Urso. L’organo ha specificato: “Al rientro a casa dopo una passeggiata è possibile lavare le zampette dei cani con acqua e sapone, nello stesso modo in cui facciamo con le nostre mani, avendo cura di asciugarle bene. Rimane opportuno comunque evitare di far salire il cane con le zampe su superfici con le quali veniamo a contatto“. Sono parole molto morbide e che non citano Barbara D’Urso, ma che confermano il parere dei veterinari che hanno preso posizione contro la conduttrice di Pomeriggio 5 in maniera ferma e secca. Non è da escludere che però Barbara sia pronta a un passo indietro, magari già da stasera quando andrà in onda Live Non è la D’Urso.



