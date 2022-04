Barbara Eboli, chi è l’ex fidanzata Licia Nunes/ Perchè si sono lasciate? Un grande amore finito dopo…

Chi è Barbara Eboli ?

Barbara Eboli è stata un grande amore di Licia Nunez, nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 che, con Barbara, aveva ritrovato la voglia di credere nel futuro dopo la fine della relazione con Imma Battaglia. La storia tra Licia Nunez e Barbara Eboli era cominciata nel 2017. Una storia vissuta con discrezione e riservatezza fino alla partecipazione di Licia al Grande Fratello Vip 4 quando le due affrontarono una crisi. All’epoca, con un messaggio pubblicato sui social, la Eboli aveva espresso dubbi sulla relazione ammettendo di non riconoscere più la compagna.

“Da quando sei entrata nella casa del Grande Fratello non è mai stato facile capire i tuoi racconti…ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre…ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”. Le due, poi, riuscirono a ritrovarsi e, dopo il Grande Fratello Vip, erano pronte a formare una famiglia. Qualcosa, però, si è poi definitivamente rotto.

Barbara Eboli, ex compagna Licia Nunez: il silenzio dopo la rottura

Dopo essersi ritrovate e aver pensato anche ad un figlio, Licia Nunez e Barbara Eboli, nel 2021, come fa sapere Today.it, si sono dette definitivamente addio. Sui social, tuttavia, entrambe hanno preferito non commentare e non tornare sulla decisione d’intraprendere strade separate. Pur essendo entrambe molto attive, non amano parlare molto della loro vita privata che, ormai, percorre due sentieri diversi. Barbara continua a svolgere il proprio lavoro di imprenditrice mentre la Nunez ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura.

Questa sera, infatti, nel corso della nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022, sbarcherà in Honduras per diventare ufficialmente una nuova naufraga. Tra una battuta di pesca e un turno di guardia del fuoro, Licia Nunez racconterà qualcosa in più della sua vita privata?











