Barbara Eboli, ex fidanzata Licia Nunez/ Confronto al Grande Fratello Vip?

Era nell’aria e nelle ultime ore è arrivata la conferma: questa sera, nella Casa del Grande Fratello Vip, entrerà Barbara Eboli. Si tratta dell’ormai ex fidanzata di Licia Nunez, ex perché solo pochi giorni fa ha annunciato di voler chiudere la loro storia in seguito a gesti irrispettosi dell’attrice nei suoi riguardi. Il tutto è stato annunciato alla Nunez in diretta, lasciandola senza parole e alquanto perplessa per le parole usate da Barbara nei suoi riguardi. La donna, d’altronde, si era già detta risentita del fatto che Licia continuasse a parlare dell’ex Imma Battaglia, riportando alla luce situazioni appartenenti ad una storia ormai passata.

Licia Nunez incontra l’ex fidanzata Barbara Eboli al Grande Fratello Vip

In questi giorni, Licia Nunez ha spesso parlato della decisione della sua fidanzata Barbara Eboli, ammettendo di non capirne fino in fondo le motivazioni. È per questo che ha richiesto più volte di avere la possibilità di confrontarsi con lei e chiarire faccia a faccia questa vicenda. Opportunità che, a quanto pare, avrà già questa sera, quando Alfonso Signorini inviterà la donna a fare il suo ingresso nella Casa. Sarà il momento del loro addio definitivo oppure l’occasione per chiarire questi equivoci e riappacificarsi? Lo scopriremo questa nel corso della settima diretta del Grande Fratello Vip 4.

