Barbara Eboli fidanzata Licia Nunez / “Antonella Elia fa del male per appagare…”

“Lei è una persona vera”: parla così Barbara Eboli della sua compagna, la concorrente del Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez. “Può essere introversa, introspettiva, ha i suoi momenti, i suoi tempi”, spiega in un’intervista telefonica concessa a Giada Di Miceli per il programma radiofonico “Non succederà più, “ma alla base di tutto questo – precisa – è una persona vera”. Tuttavia, non nasconde il suo astio nei confronti di Antonella Elia, rea di aver più volte provocato la sua compagna, così come altri concorrenti della casa, con “atteggiamenti o termini violenti”. “Ci sono due episodi per me estremamente gravi […] dove io non ho clemenza e dove io non credo che lei sia stata additata psicopatica, labile, di tutto e di più”, precisa Barbara Eboli nel corso dell’intervista. “Per me – spiega la compagna di Licia Nunez – lei è scientemente ha bisogno volutamente di fare del male, per appagare se stessa, se no non si spiega”.

LA FIDANZATA DI LICIA NUNEZ VS ANTONELLA ELIA

Secondo Barbara Eboli, Antonella Elia avrebbe avuto al Grande Fratello Vip 2020 una condotta incentrata sulle offese e sulle cattiverie: “Il gioco è bello perché dura poco – spiega la fidanzata di Licia Nunez – perché poi entrano in campo i sentimenti, i valori, l’educazione”. A dimostrazione delle sue parole, un episodio che non le ha perdonato, legato al piccolo problema di salute che la sua amata ha dovuto affrontare nella casa. “Licia si era fratturata un mignolo – ricorda la Eboli – in quei due-tre giorni, Licia stava male, Asia entra in sauna e dichiara ‘Licia sta male o sta morendo’, e si sente la voce di Antonella Elia, senza sapere il motivo – se fosse fisico, psicologico o altro – dire ‘finalmente una coscienza esiste’. Questo episodio – spiega la Eboli a ‘Non succederà più’ – non mi ha fatto dormire per due notti, perché io capisco l’antipatia, la non empatia, ma arrivare a godere del male fisico di una persona, per me sei una brutta anima”.

BARBARA EBOLI, COMPAGNA DI LICIA NUNEZ: “ANTONELLA ELIA? PESSIMA A LIVELLI INFINITI”

Sono parole molto forti quelle con le quali Barbara Eboli definisce Antonella Elia e la sua condotta nella casa del Grande Fratello Vip 2020: “a sessant’anni, quasi, che potresti essere madre, nonna, qualsiasi cosa – precisa la fidanzata di Licia Nunez – sei una cosa vergognosa da vedere e non è più un gioco”. Tra gli episodi che meno ha gradito, anche il commento al vetriolo che la Elia avrebbe riservato a Licia sull’aborto subito all’età di 24 anni. “In diretta tiri fuori l’aborto […] di cui ha parlato anche Adriana”, tuona la Eboli su tutte le furie, “quindi non capisco perché se Licia ne parla, lo facciamo a tavolino, se ne parla Adriana, no, additando che ognuno di noi ha subito un aborto […] Solo perché tu non l’ha raccontato, perché l’hai fatto volutamente, e a Licia è capitato? – precisa la Eboli – Ti trovo pessima a livelli infiniti”.



