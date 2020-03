Barbara Eboli, fidanzata Licia Nunez/ “Contro tutti e ogni pregiudizio” (GF Vip)

Barbara Eboli non ha alcuna intenzione di riabbracciare la fidanzata Licia Nunez prima della finalissima del Grande Fratello Vip 2020 fissata per l’8 aprile. Consapevole che il desiderio della compagna è quello di vivere l’avventura nella casa fino all’ultimo giorno, su Instagram, ha chiamato a raccolta tutti i fans dell’attrice pugliese chiedendo loro di votare affinchè Licia possa restare nella Casa vincendo la sfida al televoto con Antonella Elia e Fernanda Lessa. “Ragazzi mi date una mano sbilanciamoci e salviamo Licia ha voglia di continuare non molliamo”, ha scritto Barbara che ha poi aggiunto vari hashtag come “portiamola in finale”. Sin dall’inizio dell’avventura di Licia nel reality show, Barbara Eboli ha sempre sostenuto la compagna, lasciandosi andare solo ad un momento di sconforto di fronte ad un gesto di Licia che doveva restare segreto. Le due, però, complice un incontro nella casa, sono poi riuscite a ritrovarsi e, da allora, la Eboli è tornata ad essere la prima fan della compagna.

BARABRA EBOLI, LA DEDICA ALLA FIDANZATA LICIA NUNEZ

Barbara Eboli riuscirà a salvare la fidanzata Licia Nunez permettendole di restare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 attraverso i suoi appelli? Barbara ha anche dedicato delle dolci parole alla campagna con la quale è pronta ad andare a convivere e ad allargare la famiglia come ha svelato in una recente intervista. “Contro tutti contro ogni pregiudizio… si va avanti fino alla fine senza sosta“, scrive la Eboli. sul proprio profilo Instagram, Barbara continua così a pubblicare le foto di Licia a cui dedica quotidianamente parole d’amore. “Amore mio tu continua a sorridere andrà tutto bene. Ti amo”, ha scritto sotto una delle ultime foto. Pur sentendo la mancanza di Licia, dunque, Barbara è pronta a sacrificarsi pur di vederla gioire in finale.





