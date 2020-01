Barbara Eboli, fidanzata Licia Nunez/ “Imma Battaglia? Capitolo chiuso, ora ama me!”

Barbara Eboli, la compagna di Licia Nunez, ha commentato l’ingresso di Imma Battaglia nella Casa del Grande Fratello Vip nella seconda puntata, e senza nascondere la sua amarezza per quanto ha visto. «Mi ha fatto soffrire, ha riaperto un capitolo superato», ha confessato a Il Messaggero. L’imprenditrice romana e l’attrice stanno insieme da due anni. «Io e Licia viviamo una bellissima e intensa storia d’amore. Una storia di due donne che si sono volutamente scelte». Vedere la fidanzata piangere le ha fatto male: «È stato doloroso, avrei voluto entrare e dirle “io ci sono, stai tranquilla”». Ma Barbara Eboli è comunque convinta della solidità del loro rapporto. «Non sarà certo questa vicenda ad intaccarlo». Imma Battaglia, ora sposata con Eva Grimaldi, ieri si è presentata nella Casa per replicare ad alcune affermazioni di Licia Nunez che aveva parlato di un tradimento della sua ex durante la loro relazione. L’attivista invece l’ha accusata di aver solo raccontato parzialmente la loro storia d’amore.

BARBARA EBOLI, FIDANZATA LICIA NUNEZ: “SO CHE MI AMA”

Barbara Eboli è consapevole delle dinamiche televisive, quindi sapeva che Imma Battaglia sarebbe intervenuta nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 4 per difendere il suo attuale rapporto con Eva Grimaldi, visto che Licia Nunez l’aveva nominata e parlato di un presunto tradimento durante la loro relazione. «Credo che questa mossa abbia avuto uno scarsissimo risultato, perché non c’è nulla da dire», ha spiegato l’imprenditrice a Il Messaggero. Ma al tempo stesso ha voluto precisare: «Non entro nel merito di chi ha fatto cosa, non sono affari miei, ma sostengo la mia compagna fino alla fine». Dopo la puntata Licia Nunez si è lasciata andare ad un pianto, ha avuto un crollo di nervi. E questo ha fatto star male anche la sua attuale compagna. «Sono certa però che Licia piangesse per paura di avermi ferita, credo che le sue fossero lacrime di frustrazione e rabbia». Ma la concorrente del GF Vip 4 può stare tranquilla: «Sono qui ad aspettarla. Io so chi ama oggi Licia. Vivo nella consapevolezza di questa verità e fin quando vedrò verità resterò la “guerriera” che sono».

Visualizza questo post su Instagram @licianunez crolla dopo il confronto con Imma Battaglia… 😥 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 11 Gen 2020 alle ore 5:07 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA