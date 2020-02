Barbara Eboli VS Stefania Orlando/ “Parli ora di Licia Nunez solo perchè al GF VIP”

E’ scontro tra Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez, e Stefania Orlando durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Il motivo della discussione è un chiacchiericcio che riguarda proprio l’attrice de Le tre rose di Eva e la conduttrice televisiva; in passato, infatti, stando a quanto raccontato dalla Orlando, la Nunez ci avrebbe provato con lei. A raccontare come sono andate le cose ci ha pensato proprio Stefania Orlando negli studi di Barbara D’Urso. “Si tratta del 2009” – precisa Stefania Orlando, che prosegue dicendo – “mi ricordo ancora il contesto ci siamo incontrate al gay village e il giorno dopo ci siamo incontrate ad uno stabilmente balneare LGBT perchè io sono una gay friendly”.

Stefania Orlando: “Licia Nunez ci ha provato con me”, ma la fidanzata…

Stefania Orlando a Live – Non è la D’Urso prosegue il suo racconto condividendo cosa è successo davvero con Licia Nunez, attualmente concorrente nella quarta edizione del Grande Fratello Vip 2020. “Eravamo in fila alla toilette” – precisa la Orlando – “l’ho rivista dopo tanto tempo perchè l’ho vista nel 2000 e lui ha voluto parlarmi chiedendomi: “tu sei omosessuale?””. Una domanda lecita da parte di Licia a cui Stefania ha risposto “no sono etero”. La risposta della conduttrice ha spinto la Nunez però a ribattere: “peccato perchè tu sei sempre stata il mio sogno erotico”. La Orlando però sul finale ci tiene a sottolineare: “questo è successo, se poi i giornali hanno scritto che ci ha provato con me è un altro discorso”. A difendere Licia Nunez in studio c’è la fidanzata che non sembra infastidita dalla cosa, anzi precisa: “e quindi? Cosa vuol dire?”. Non solo, Barbara punta il dito contro la Orlando dicendo: “un anno fa ci siamo incontrate ad un evento e neppure l’ha salutata, ora Licia è nella casa e guarda caso ne parla. Come mai lo tiri fuori ora?” ma la Orlando si difende dicendo: “sta nella casa del GF ed è normale che la gente ne parli”.

