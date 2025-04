Nino Frassica, c’è la compagna Barbara Exignotis nella sua vita dopo la fine del matrimonio con Daniela Conti

Da qualche anno a questa parte, il cuore di Nino Frassica batte per la sua attuale compagna Barbara Exignotis. I due si sono sposati nel 2018 e oggi non potrebbero essere più felici l’uno al fianco dell’altro. “Con lei ho ritrovato entusiasmo e vivo una seconda giovinezza”, aveva detto l’attore comico e conduttore. Barbara Exignotis, in passato, lavorava nell’industria hard con nome d’arte Blondie. Oggi quella fase particolare della sua vita è ampiamente alle spalle e Barbara vive il presente al fianco di Nino.

I due non hanno figli, ma lei è madre di una ragazza di vent’anni nata da una precedente storia d’amore. Negli ultimi tempi, la coppia è stata coinvolta in una curiosa vicenda legata alla scomparsa del loro amato gatto Hiro. Una storia che ha ottenuto un’incredibile risonanza mediatica.

Nino Frassica e Barbara Exignotis denunciarono la scomparsa del loro amato gatto Hiro, durante le riprese di Don Matteo. Coinvolsero nella ricerca cani molecolari e fu offerta un’importante ricompensa per il ritrovamento. Oltre il danno la beffa, perché la coppia fu coinvolta in un guaio giudiziario, a causa di una denuncia rivolta da una vicina di casa, che accusava Frassica, la moglie e la figlia di averla additata come responsabile della sparizione via social.

Una brutta vicenda che ha messo dura prova i soggetti coinvolti e che ha causato in loro parecchia ansia e preoccupazione. Nino Frassica e la compagna Barbara Exignotis, infatti, erano molto affezionati al piccolo Hero. Oggi l’attore e la sua dolce metà cercano di guardare avanti e di dimenticare questa brutta faccenda.