Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica/ Una lunga convivenza e…

Chi è Barbara Exignotis, la moglie di Nino Frassica

Barbara Exignotis è la moglie di Nino Frassica. L’attore e comico, noto per fiction come “Don Matteo”, dopo la fine del matrimonio con la prima moglie, Daniela Conti, si è risposato. Tra i due ci sono ben 25 anni di differenza: dopo una convivenza lunga una decina di anni, la coppia ha deciso di convolare a nozze nel 2018. Barbara è mamma di una figlia di 19 anni, avuta da una relazione precedente al matrimonio. L’artista ha trovato l’amore e la serenità con il noto attore Nino Frassica. I due hanno convissuto per ben dieci anni e hanno deciso di pronunciare il fatidico si nell’estate 2018,convolando a nozze con un rito civile in Sicilia. Una cerimonia molto particolare e lontana dal classico matrimonio, infatti, i due si sono presentati entrambi vestiti di color nero un colore non proprio adatto per l’occasione. Ad oggi, i due sono più innamorati che mai e lei per star vicino a suo marito si è trasferita da Milano a Roma.

Prima di conoscere Nino, Barbara era conosciuta per essere un’attrice di film per adulti, con il nome d’arte di Blondie. L’ultima pellicola a cui ha partecipato è “Bella di Notte” e risale all’anno 2007. Da quel momento in poi la donna ha deciso di dedicarsi al suo compagno, con cui ha recitato anche a teatro in “Liubov pret-a-porté”. La Exignotis non ha figli con Nino Frassica, ma lei ne ha una, Valentina, nata da una precedente relazione. Un amore importante quello col comico italiano, che l’ha portata a trasferirsi a Roma, città in cui Frassica vive da tempo.

Barbara Exignotis e Nino Frassica, come si sono conosciuti?

Barbara Exignotis e Nino Frassica nell’estate del 2018, si sono sposati con rito civile in Sicilia, dopo una lunga convivenza. La loro cerimonia è stata molto particolare. Ambedue infatti si sono presentati vestiti di nero, un colore non proprio convenzionale per quanto concerne un matrimonio. Altre curiosità? La stessa avrebbe rifiutato l’anello di fidanzamento, giudicandolo uno spreco di denaro. Entrambi poi non hanno la patente e amano spostarsi nella capitale in taxi o con i mezzi pubblici. Nino Frassica e Barbara Exignotis si sono conosciuti durante lo spettacolo teatrale Il Lupo. La loro differenza d’età non ha influito sul loro rapporto.

La coppia non ha avuto figli, ma Nino Frassica, intervistato da La Sicilia nell’anno del suo matrimonio, racconta di avere questo desiderio: “Un figlio? Per esempio sì, mi piacerebbe farlo, diventare mamma!”. La moglie Barbara è già mamma di una figlia, Valentina, che oggi ha 21 anni, avuta dalla precedente relazione. Parlando della loro vita privata, la ex attrice hard ha raccontato: “Lavo, stiro e tengo in ordine la casa da sola. Esco per andare a fare la spesa, ogni tanto Nino e io andiamo a cena fuori. Poi torniamo subito a casa. Stiamo tanto insieme. E io non guardo nemmeno la televisione, perché mi sconforta venire a conoscenza dei problemi del mondo”.











