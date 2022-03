Barbara Exignotis e Daniela Conti, moglie ed ex moglie di Nino Frassica/ “Storia segreta 10 anni”

DANIELA CONTI E BARBARA EXIGNOTIS, LE DONNE DELLA SUA VITA

Torna l’appuntamento questa sera con “Amici 2022” e per quello che è di fatti il primo serale della nuova stagione 2022 di uno dei programmi che hanno fatto la storia della tv italiana degli ultimi anni sono in serbo due sorprese: infatti durante lo show condotto da Maria De Filippi saranno di scena anche la cantante Elisa Toffoli e l’attore Nino Frassica, a cui sarà dedicato un momento tutto per lui e in attesa di rivederlo su Rai 1 per l’atteso ritorno della fiction “Don Matteo”.

Barbara Exignotis e Daniela Conti, moglie ed ex Nino Frassica/ L'amore e il divorzio

Ma l’ospitata del 72enne comico, attore e cabarettista siciliano originario di Messina sarà anche l’occasione per fare luce pure sulla sua vita privata e sentimentale, e scoprire qualcosa di più. Antonino Frassica, questo il suo nome all’anagrafe, ha avuto essenzialmente due donne nella sua vita finora: infatti l’attore messinese si era sposato in prime nozze nel lontano 1985 con Daniela Conti, oggi 64enne, attrice e concittadina di Frassica, da cui si era separato poi nel 1993 dopo appena otto anni di matrimonio. Dopo di lei, ecco che nella vita di Nino entrava un’altra attrice, anche se in un altro campo, Barbara Exignotis, a cui si era unito con rito civile nel 2018: cosa sappiamo delle due donne?

SEI MAI STATA SULLA LUNA?, RAI 1/ Nastro d'Argento alla colonna sonora di De Gregori

DANIELA CONTI E BARBARA EXIGNOTIS, EX E ATTUALE MOGLIE DI NINO FRASSICA: CHI SONO?

Partiamo da Daniela Conti, attrice molto in voga nel panorama dello showbiz nostrano a cavallo tra gli Anni Ottanta e Novanta e che, nel 2000, ha pure partecipato a una delle puntate di “Don Matteo” recitando al fianco dell’ex marito. Della loro relazione, durata meno di dieci anni, non sappiamo molto: nel corso di quel periodo tuttavia i due avevano avuto modo di condividere spesso set e palcoscenico e oggi sappiamo che comunque la fine di quella storia non era stata propriamente indolore per Frassica. Qualche dubbio invece c’è sulla sua attuale compagna, con cui l’attore siciliano avrebbe intrattenuto una liaison segreta per oltre dieci anni prima di uscire allo scoperto.

Nino Frassica/ "Renzo Arbore ha cambiato la mia vita. Lo chiamai e…"

Barbara Exignotis, ex attrice hard classe 1975, si era unita civilmente a Frassica circa quattro anni fa, quando la loro relazione divenne finalmente di dominio pubblico. Come accennato, la Exignotis ha lavorato per tanti anni nel mondo del cinema porno con lo pseudonimo di “Blondie” anche se si tratta a onor del vero di un passato molto lontano dato che una delle ultime pellicole a cui ha partecipato risale oramai agli anni Novanta. La sua conoscenza con Frassica risalirebbe al 2008 e galeotte pare siano state le prove di uno spettacolo teatrale, “Il lupo”, che di fatto li vide condividere per la prima volta il palcoscenico. Di lì il colpo di fulmine e una love story che entrambi sono riusciti a tenere nascosta per tanto tempo, fino alla decisione di sposarsi ‘senza anello’ per volontà della stessa Barbara: “Lo ritengo uno spreco di soldi e ho chiesto di non averlo” aveva spiegato in una vecchia intervista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA