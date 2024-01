Barbara Exignotis, insulti e dito medio ai vicini dopo la scomparsa del gatto Hiro/ Spunta il video choc

Barbara Exignotis, la moglie di Nino Frassica nei guai dopo aver litigato coi vicini per la scomparsa del gatto Hiro

Nino Frassica, noto attore e comico, e sua moglie Barbara Exignotis vivono un dramma personale a causa della scomparsa del loro amato gatto Hiro. La storia ha preso una piega inaspettata quando la moglie è stata denunciata dai vicini di casa per stalking e diffamazione. Il tutto è stato raccontato recentemente durante una puntata di “Fuori dal Coro” su Rete 4, che ha mostrato un video sconcertante in cui Barbara Exignotis si scagliava contro i dirimpettai, accusandoli di aver fatto sparire il loro adorato felino.

Hiro, un elegante gatto bianco persiano, era parte integrante della famiglia Frassica-Exignotis, diventato membro affettuoso del nucleo domestico. La sua improvvisa scomparsa a settembre scorso, mentre Nino Frassica era a Spoleto per le riprese di Don Matteo, ha scatenato un dolore profondo nella famiglia. Il video, mostrato durante la trasmissione televisiva ha messo in evidenza momenti di grande tensione, con Barbara Exignotis che lanciava offese violente e gesti provocatori contro i vicini, accusandoli apertamente di aver rapito il loro prezioso animale. Le parole offensive e il dito medio sollevato hanno lasciato trasparire un lato della vicenda fino ad allora sconosciuto.

Barbara Exignotis, situazione tesa coi vicini per la scomparsa del gatto Hiro

I vicini di casa, stanchi delle continue accuse e offese, hanno deciso di denunciare Barbara Exignotis e sua figlia Silvia per stalking e diffamazione. Dalle informazioni emerse in rete, pare tuttavia che i vicini non abbiano ostacolato le indagini e le ricerche di Hiro. Al contrario, sembrano aver collaborato attivamente nel tentativo di far ritrovare il gatto smarrito.

La vicenda del gatto Hiro, di sicuro, ha creato parecchi grattacapi a Barbara Exignotis e i suoi vicini, con accuse reciproche di cui si occuperanno le autorità competenti. Resta ora da capire se l’amato Hiro tornerà a casa e se la situazione tra i vicini e la famiglia Frassica-Exignotis potrà risolversi in modo pacifico.

Vicini da incubo Nino Frassica nei guai per il gatto scomparso Servizio di Natasha Farinelli @far_1985 a #Fuoridalcoro













