Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica/ Dall’incontro al teatro al matrimonio

Barbara Exignotis è la moglie di Nino Frassica. Dopo una carriera nel cinema “hard”, l’attrice ha rivoluzionato la sua vita dopo l’incontro con l’attore e comico nello spettacolo teatrale “Il Lupo”. Un incontro che ha cambiato la vita di entrambi, visto che da quel momento i due hanno cominciato a conoscersi e frequentarsi. Tra i due è poi scattato l’amore che li ha portati nel 2018 al matrimonio. Prima del grande passo, la coppia ha convissuto per 10 anni e poi la decisione importante di sposarsi.

Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica/ L'incontro a teatro e il matrimonio

La coppia si è promessa eterno amore qualche anno fa durante una bellissima cerimonia di matrimonio celebrata in Sicilia, la regione che ha dato i natali al grandissimo attore e comico. Dal loro amore al momento non sono nati dei figli, anche se Barbara è diventata mamma in passato di una figlia di nome Valentina.

Chi è Barbara Exignotis, la moglie di Nino Frassica

Ma chi è Barbara Exignotis, la moglie di Nino Frassica? La donna è un’attrice che in passato ha lavorato nel mondo del cinema per adulti con il nome d’arte di Blondie. Proprio così, la moglie del celebre attore e comico in passato ha recitato nel mondo nell’ambiente dei film per adulti peraltro partecipando a diverse pellicole. Tra i film a cui ha partecipato, l’ultimo risale al 2007 e si chiama “Bella di Notte”.

Barbara Exignotis, moglie Nino Frassica/ Un matrimonio senza anello

Dopo quel film l’attrice ha deciso però di cambiare vita dedicandosi principalmente al teatro. Proprio durante uno dei tanti spettacoli teatrali a cui ha partecipato, Barbara ha conosciuto Nino Frassica. Galeotto, infatti, è stato il teatro e le prove dello spettacolo “Liubov pret-a-porté” che ha permesso ad entrambi di conoscersi. Da quel momento tra i due è scattata la scintilla che ha portato la coppia ad innamorarsi e successivamente, dopo dieci anni di convivenza, a sposarsi. Oggi la coppia è felicemente sposata e vive a Roma.

LEGGI ANCHE:

Barbara Exignotis, moglie Nino Frassica/ Dal colpo di fulmine al matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA