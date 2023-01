Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica/ Sposa senza anello: “spreco di soldi”

Barbara Exignotis e Nino Frassica: l’incontro a teatro

Barbara Exignotis è la moglie di Nino Frassica: dall’incontro a teatro durante le prove dello spettacolo teatrale “Il lupo” fino al grande amore. Dal 2018 Nino e Barbara fanno coppia fissa da circa 14 anni. Tra i due tutto è iniziato per caso, ma dal momento in cui si sono conosciuti non si sono più lasciati. L’irriverente e divertentissimo attore e comico è innamoratissimo dell’attrice che in passato ha lavorato anche nel cinema a luci rosse. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che hanno vissuto la loro storia d’amore lontani dal mondo del gossip e dal clamore mediatico. Una scelta che conferma il carattere schivo e riservato dell’attore di Don Matteo che non ha mai amato parlare pubblicamente della sua vita privata e sentimentale.

Nino Frassica/ "Renzo Arbore mi disse 'ma lo sai che sembri un napoletano?'"

Solo pochissimo tempo fa, l’attore e comico ha voluto ufficializzare e confermare anche tramite la stampa la sua unione con la collega che ha sposato durante una cerimonia intima e privata senza nemmeno l’anello. “Lo ritengo uno spreco di soldi e ho chiesto di non averlo” – ha detto la compagna.

Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica/ Dall'incontro al teatro al matrimonio

Barbara Exignotis e Nino Frassica: insieme da più di 14 anni

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Barbara Exignotis e Nino Frassica. La coppia è più unita che mai e nemmeno la differenza di età, circa 25 gli anni che separano Nino da lei, sono stati da intoppo al loro amore. Nonostante la coppia sia innamorata ed affiatata da tantissimi anni, i due non hanno mai avuto un figlio. Per Nino Frassica si tratta della seconda storia importante dopo quella vissuta Daniela Conti, attrice molto conosciuta nel mondo dello spettacolo sopratutto negli anni ’80 e ’90.

Una relazione durata circa dieci anni, che ha visto i due condividere anche la sfera lavorativa visto che hanno recitato insieme in diverse fiction di successo tra cui proprio Don Matteo. Dopo la fine della relazione con Daniela, Nino si è poi innamorato di Barbara. Ex attrice hard classe 1975 si è sposata con Nino Frassica circa quattro anni fa quando la loro relazione divenne finalmente di dominio pubblico. La donna per diversi anni ha lavorato nel mondo cinema porno utilizzando il nome di “Blondie” partecipando a diverse pellicole a luci rosse negli anni ’90.

Nino Frassica: "Con l'età sono più ingordo sul lavoro"/ "Sulla mia tomba scriverete…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA