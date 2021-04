Barbara Exignotis, moglie Nino Frassica/ 10 anni di convivenza poi il matrimonio

Barbara Exignotis è la moglie di Nino Frassica. Un grande amore quello nato tra i due nonostante ci siano ben 25 anni di differenza e il passato a luci rosse della donna. La differenza di età non è mai stato un problema per la coppia che, dopo dieci anni di fidanzamento, ha deciso di convolare a nozze. Nel 2018 la coppia si è sposata con una cerimonia celebrata a Messina in Sicilia con la partecipazioni di pochissimi amici. Un matrimonio davvero particolare visto che la coppia ha deciso di indossare degli abiti di colore nero andando così, ancora una volta, controcorrente. Per l’attore di Don Matteo si tratta del secondo matrimonio dopo quello con la prima moglie Daniela Conti, mentre per Barbara è il primo anche se ha una figlia di nome Valentina nata da una precedente relazione. Non solo, la bella Barbara in passato ha lavorato nel cinema hard con lo pseudonimo di Blondie e successivamente ha lavorato a teatro dove ha conosciuto Frassica.

Barbara Exignotis e Nino Frassica: l’incontro a teatro

Barbara Exignotis e Nino Frassica sono innamorati come il primo giorno. Nonostante la differenza di età, ben 25, la coppia è felice e vive una relazione stabile. L’attrice dopo una lunga parentesi nel cinema a luci rosse, dagli anni ’90 fino al 2007, ad un certo punto della sua carriera ha deciso di lavorare in teatro. Proprio a teatro ha conosciuto Nino Frassica visto che i due si sono ritrovati a condividere il palcoscenico dell’opera Liubov pret-a-porté. Un incontro che ha cambiato le loro viste, visto che da quel momento Nino e Barbara hanno cominciato a frequentarsi. Poi è scattato l’amore, una convivenza durata 10 anni e la decisione di sposarsi. Un matrimonio celebrato 3 anni fa in Sicilia che ha coronato il loro sogno d’amore. La coppia non ha al momento figli, anche se Barbara è diventata mamma in passata di una figlia di nome Valentina.

