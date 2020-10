Barbara Exignotis, moglie Nino Frassica/ Blondie per lavoro ma accanto al marito..

Hanno convissuto per oltre dieci anni e sono sposati ormai da due, nonostante la differenza di età le cose tra Barbara Exignotis e il marito Nino Frassica le cose vanno a meraviglia. Oltre sessant’anni lui e poco più di quaranta lei, i due si amano alla follia e vivono la loro vita semplice fatta di oculate scelte alimentari, lei è vegane, e anche di vita, visto che hanno preferito non sprecare soldi in auto e vanno in giro in taxi (i due non hanno la patente), ciliegina sulla torta? Entrambi hanno voluto optare per un matrimonio semplice, con pochissimi e intimi invitati e, soprattutto, senza anelli, anche lì per evitare spreco di denaro inutile, almeno a dire della sposa. Ma chi è Barbara Exignotis oltre ad essere la moglie di Nino Frassica?

Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica?

Bellissima, classe 1975, Barbara Exignotis è nota anche come Blondie, attrice per film a luci rosse o, meglio, era nota per il suo lavoro agli inizi degli anni ’90 ma il suo curriculum conta anche tanti altri tra cinema e teatro. La sua ultima pellicola è stata “Bella di Notte” ed è del 2007, momento in cui ha deciso di dedicarsi anima e corpo al suo Nino con il quale ha recitato anche a teatro in “Liubov pret-a-porté”. La Exignotis ha una figlia, avuta da una precedente relazione e che ora è quasi maggiorenne. Per amore di Nino ha lasciato Milano e si è trasferita a Roma dove vivono ormai da oltre 12 anni.



