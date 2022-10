Barbara Exignotis, moglie Nino Frassica/ La differenza d’età, cinema per adulti e..

Barbara Exignotis e la storia d’amore con Nino Frassica

Barbara Exignotis è la moglie del simpaticissimo attore Nino Frassica. Il comico, noto per la serie tv Don Matteo, dopo la fine della sua storia con Daniela Conti si è innamorata e risposato con Barbara. Tra i due passano ben venticinque anni di differenza. Dopo una lunga convivenza, la coppia ha deciso di compiere il grande il passo. E nel 2018, infatti, si sono sposati.

Nino Frassica/ Da il Collegio a Ballando con le stelle 2022: ecco cosa aspettarci

Ma cosa sappiamo della moglie di Nino Frassica? Innanzitutto Barbara è mamma di una ragazza di diciannove anni, avuta ovviamente da una storia d’amore precedente alle nozze con Nino Frassica. Dopo diversi anni insieme, i due sono più innamorati che mai e lei per vivere la quotidianità col marito si è trasferita da Milano a Roma. Prima di essere associata a Frassica, Barbara Exignotis era già nota nel mondo dello spettacolo, per la precisione nel cinema per adulti, dove era conosciuta col nome d’arte di Blondie.

Il collegio 7, slitta la data inizio messa in onda/ Tutte le novità

Barbara Exignotis, la moglie di Nino Frassica e quel passato nel cinema per adulti

La sua ultima pellicola, “Bella di Notte”, risale al 2007. Da quel momento in avanti la donna ha deciso di cambiare vita e si è dedicata completamente alla sua storia d’amore e al teatro, dove ha recitato col compagno in “Liubov pret-a-porté”. Barbara Exignotis non ha avuto figli con Nino Frassica, ma come dicevamo, da una sua precedente relazione è arrivata Valentina, che oggi è una ragazza di diciannove anni. Altre curiosità sulla coppia? Sbirciando in rete, pare che Barbara abbia rifiutato l’anello di fidanzamento, ritenendolo uno spreco di denaro. Come Nino, poi, non ha la patente e ama spostarsi nella capitale in taxi o utilizzando i mezzi pubblici.

LEGGI ANCHE:

Frassica: "Renzo Arbore? Gli sono piaciuto subito"/ "Il Maresciallo Cecchini..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA