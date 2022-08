Barbara Exignotis, moglie Nino Frassica/ Un matrimonio senza anello

Barbara Exignotis e Nino Frassica: il primo incontro in teatro

Barbara Exignotis è la moglie di Nino Frassica. Un grande amore quello nato tra l’irriverente e divertentissimo attore e comico e l’attrice che in passato ha lavorato anche nel cinema a luci rosse. Dal 2018 Nino e Barbara fanno coppia fissa e da circa 14 anni sono insperabili. La scintilla tra i due è scattata nel 2008 durante le prove dello spettacolo teatrale “Il lupo”. E’ bastato davvero poco: un vero e proprio colpo di fulmine che ha spinto i due a frequentarsi e a conoscersi lontano dal clamore mediatico e dalla telecamere. Dopo diverso tempo l’attore ha deciso di confermare ed ufficializzare la storia d’amore con l’attrice che ha sposato quattro anni fa.

Una cerimonia intima e privata celebrata senza alcun anello come ha raccontato l’attrice: “lo ritengo uno spreco di soldi e ho chiesto di non averlo”. Nonostante la differenza di età, lei ha 25 anni in meno dell’attore, la storia d’amore tra i due prosegue a gonfie vele anche se non hanno avuto alcun figlio.

Barbara Exignotis e Nino Frassica: l’amore prosegue a gonfie vele

Ma chi è Barbara Exignotis è la moglie di Nino Frassica? Prima di lei, l’attore è stato legato a Daniela Conti, attrice molto conosciuta nel mondo dello spettacolo sopratutto negli anni ’80 e ’90. Una storia d’amore durata circa dieci anni che li ha portati anche a lavorare insieme in diverse fiction di successo tra cui proprio Don Matteo. Dopo la fine della relazione con Daniela, Frassica si è innamorato di Barbara.

Ex attrice hard classe 1975 si è sposata con Nino Frassica circa quattro anni fa quando la loro relazione divenne finalmente di dominio pubblico. La donna per diversi anni ha lavorato nel mondo cinema porno utilizzando il nome di “Blondie” partecipando a diverse pellicole a luci rosse negli anni ’90.

