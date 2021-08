Barbara Exignotis, moglie Nino Frassica/ Un’importante differenza d’età

Barbara Exignotis è la donna che Nino Frassica ha sposato in seconde nozze, con rito civile, nel 2018. Anche lei attrice, ha conosciuto Frassica a teatro, dove recitarono insieme in uno spettacolo datato 2007 circa. I due, infatti, si conoscono da più di dieci anni, e hanno iniziato a frequentarsi fin da subito nonostante entrambi avessero alle spalle relazioni importanti. Il comico, in particolare, era già convolato a nozze nel 1985 con la collega Daniela Conti, da cui si era separato nel 1993. La Exignotis, invece, aveva già una figlia che oggi ha 20 anni. Non si hanno dettagli più specifici circa il suo passato sentimentale: lo stesso Frassica, per certi versi, ha preferito mantenere relativamente nascosta questa parte della sua vita, e sono rare le occasioni in cui ne ha parlato ai giornali. In una di queste è intervenuta anche Barbara, rivelando un dettaglio inedito circa le loro abitudini un po’ fuori dalla norma. Dal momento che nessuno dei due ha la patente, infatti, Nino e Barbara sono costretti a viaggiare in taxi: “Quelle poche volte in cui abbiamo bisogno di spostarci chiamiamo il taxi. Lo facciamo con oculatezza, e usarlo ogni tanto, conteggi alla mano, ci costa meno di investire il nostro denaro in un’automobile di proprietà”, si legge in una loro intervista.

Barbara Exignotis e Daniela Conti, moglie ed ex moglie Nino Frassica

Chi è Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica

Barbara Exignotis è nata a Milano nel 1975 e ha 46 anni. Importante la distanza anagrafica con Nino Frassica, che invece ne ha 70 (è del 1950). Si parla dunque di ben 25 anni di differenza tra l’una e l’altro, cosa che però i due non hanno mai commentato nei loro interventi pubblici. A Di più tv, una volta, Barbara parlò così della sua routine: “Lavo, stiro e tengo in ordine la casa da sola. Esco per andare a fare la spesa, ogni tanto Nino e io andiamo a cena fuori. Poi torniamo subito a casa. Stiamo tanto insieme. E io non guardo nemmeno la televisione, perché mi sconforta venire a conoscenza dei problemi del mondo”.

