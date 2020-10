Barbara Follett, moglie Ken Follett/ Lui: “le donne? Mi piacciono assertive”

Barbara Follett è la moglie Ken Follett, lo scrittore britannico de “I pilasti della terra” ospite della nuova puntata di “Che tempo che fa” La coppia è legata da tantissimi anni: poco dopo la campagna elettorale del 1979, la superstar del Partito laburista ha incontrato lo scrittore britannico con cui fa coppia fissa. Insieme hanno acquistato ben quattro casa: una in Toscana, una a Cannes, una ai Caraibi e quella di Londra dove risiedono nel quartiere Chelsea. La donna è una politica del partito laburista inglese e sulle pagine del Mail on Sunday è stata definita “la chiamano divoratrice di uomini” per la stampa britannica. Figlia di di un piazzista di polizze di assicurazioni sudafricano, la Follett è stata spesso al centro del gossip inglese per via delle sue mire di carriera all’interno del governo britannico. Ma cosa nasconde Barbara Follett?

Barbara Follett, la “regina dei salotti radical-chic”

Basti pensare che Claire Henderson, una redattrice del settimanale Mail on Sunday è volata a Cape Town per indagare sul passato di Barbara Follett, la moglie di Ken Follett, conosciuta come la “regina dei salotti radical-chic”. A Cape Town, la giornalista ha incontrato Jane Turner, la prima delle quattro suocere di Barbara Follett, che ha rilasciato delle dichiarazioni davvero molto forti sulla ex suocera. La donna, infatti, parlando di Barbara ha detto: “io avevo implorato mio figlio di non sposarla. Si vedeva che era una mangiatrice di uomini, era troppo calda per Richard che all’ epoca aveva solo 21 anni e io volevo andasse a studiare alla Sorbona di Parigi”. Non solo, la donna ha anche aggiunto: “quando Barbara faceva le sue cose agli uomini li riduceva in uno stato che le loro ginocchia si piegavano”. Il matrimonio con il figlio di Jane Turner è durato solo sette anni; poco dopo si è unita allo psicologo Gerald Stonestreet da cui ha divorziato qualche anno dopo. Poi è la stata la volta del finanziere Les Broer con il quale decise di trasferirsi a Londra dove ha cominciato la sua carriera nel Labour party. Poi l’incontro con Ken Follett e il grande amore. Lo scrittore parlando proprio della moglie ha detto: “le donne? Mi piacciono assertive. Come mia moglie, mia figlia, le mie figliastre”.



