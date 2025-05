Barbara Foria, attrice originaria di Napoli, dove è nata nel 1975, si è prima laureata in giurisprudenza per poi dedicarsi alla comicità, la sua grande passione. Nel 2003, all’alba dei trent’anni, si è dedicata alla tv con diversi programmi televisivi per la Rai e altri canali importanti. Nel 2012 per lei è arrivata l’occasione di entrare nel cast di Colorado e negli anni a seguire sono state varie le partecipazioni a programmi televisivi tra Rai e Mediaset. Tanti anche i film, soprattutto comici, ai quali ha preso parte Barbara Foria, che non ha abbandonato neppure la carriera teatrale nonostante sia ormai un personaggio televisivo conosciuto e apprezzato. Ma nella vita privata, chi è Barbara Foria?

Barbara Foria ha un fidanzato? Caterina Balivo ‘allude’: “Arriva con certi ragazzi…”/ Lei: “Sto con Assisi!”

Al momento, al fianco dell’attrice napoletana, non ci sarebbe alcun uomo. Come spiegato infatti proprio da lei stessa, non ci sarebbe nessuno che l’avrebbe fatta innamorare davvero. Scherzandoci su, a Verissimo, la Foria ha raccontato: “Io mi innamoro tutti i giorni e la bellezza è proprio quella, però ci vuole anche fortuna a trovare quello giusto”. Dunque, nessun uomo al fianco dell’attrice in questo momento.

Chi è Barbara Foria, carriera e vita privata della comica napoletana/ I grandi successi tra tv e cinema

Barbara Foria, chi è: nessun matrimonio alle spalle

Barbara Foria non solamente non è fidanzata ma anche in passato le sue storie non l’hanno mai indotta a compiere dei passi importanti. L’attrice non è mai stata sposata e a quanto pare non crederebbe neppure più di tanto al sacramento del matrimonio. Lei stessa, infatti, in un’intervista ha proposto di cambiare la locuzione “Per sempre” che si usa nelle promesse matrimoniali, non essendo ormai i rapporti particolarmente duraturi.

“Sarebbe più onesto riconoscere che l’amore è eterno finché dura” ha dichiarato l’attrice partenopea. Nella sua vita, dunque, al momento c’è solo un grande amore: quello per la comicità e per il mondo dello spettacolo. La sua verve continua a renderla molto amata dal pubblico, come abbiamo visto anche in occasione della seconda puntata di Amici 24 che l’ha vista come ospite, molto apprezzata dai ragazzi in studio e dai telespettatori.