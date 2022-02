Barbara Foria, chi è l’attrice/ Dal successo di Un medico in famiglia ai cinepanettoni, poi…

Chi è l’attrice Barbara Foria

Forse non tutti ricordano che l’attrice Barbara Foria ha fatto parte, per la durata di una stagione, della serie tv di successo Un Medico in famiglia. Era il 2014 quando la 46enne napoletana entra ufficialmente nel cast di una delle fiction più apprezzate di sempre in Italia. Ma il suo curriculum, naturalmente, racconta anche molto altro. Per scoprire qualcosa in più sul suo conto, partiamo prima dal suo percorso di studi in Giurisprudenza svolto presso l’Università Federico II di Napoli.

La carriera di Barbara Foria come attrice decolla attorno agli anni duemila quando l’attrici inizia a lavorare regolarmente per diversi programmi televisivi per la Rai, La 7 e Comedy Central. Tra le tante trasmissioni a cui ha partecipato ricordiamo Tintoria Show, Pirati, Assolo Comicità in tour e Cuore Al centro della Coppia.

La vita privata di Barbara Foria tra cinema e tv

Sappiamo inoltre che Barbara Foria, per diversi anni, ha lavorato al fianco di Rosalia Porcaro nello spettacolo Sessosenzacuore.com, per la regia di Serena Dandini, a teatro. Nel 2009 poi diventa inviata di Rai 4, mentre più recentemente l’abbiamo vista all’opera nel cinepanettone Natale da chef, film diretto da Neri Parenti. E poi nella ventesima edizione di Colorado, dove ha portato la rubrica “Vanity Foria”.

Nel 2020, infine, Barbara Foria entra nel cast di Italia 1 Enjoy e poi è personaggio fisso nella nuova edizione di Quelli che il calcio dove interpreta svariati ruoli. Per quanto riguarda la sua vita privata si sa davvero poco, ad eccezione del fatto che sia al momento single e senza figli.

