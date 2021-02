Barbara Foria/ È single? La verità la conoscono in pochissimi

Non tutti conoscono la vita privata di Barbara Foria, anzi sono pochissimi quelli che ne sanno qualcosa. Questo perché la comica campana ha sempre scelto la via del silenzio, riuscendo a rimanere lontana dalla televisione eccezion fatta per quanto riguarda la sua carriera professionale. Circola la voce che sia single anche se questo appare quantomeno incredibile visto che oltre che di una bellissima donna stiamo parlando di una persona simpatica, solare, positiva e impossibile da non amare. Chissà che stasera, ospite di Stasera tutto è possibile su Rai 2, non avrà voglia e possibilità di raccontare qualcosa in più sulla sua vita sentimentale.

Barbara Foria, stasera rincontra Stefano De Martino

Stasera Barbara Foria rincontrerà quello che è un suo “grande amore”. La conduttrice, comica e speaker infatti riabbraccerà Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile. Con il ballerino ha una splendida amicizia che nel tempo li ha portati a frequentarsi sempre di più. Tutto è nato a Colorado dove i due erano protagonisti anni fa e dove hanno avuto la possibilità di coltivare le loro emozioni. I due artisti hanno sicuramente vissuto un momento professionale importante insieme, ma di certo questo non preclude che nel futuro ci saranno tante altre cose da scoprire, già a partire da stasera.



