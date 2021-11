Barbara Foria/ Fidanzato? “Con gli uomini sono molto esigente”

È Barbara Foria la protagonista della nuova puntata dei Soliti Ignoti, l’amato show condotto da Amadeus nel pre serale di Rai 1. La comica ha una carriera davvero ricca e ben nota al pubblico, meno nota è invece la sua vita privata. Stando alle poche notizie che riguardano il suo privato e, in particolare, la sua vita amorosa, la Foria non è fidanzata né sposata ma, dunque, single. Inoltre non ha mai avuto figli, anche se in un’occasione ha rivelato di averci pensato in seguito ad una storia d’amore molto importante. Parlando di amore, la comica ha ammesso di essere anzi molto esigente in fatto di uomini ma di essere molto timida in amore, nonostante la sua apparenza da donna molto socievole e spigliata.

In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Barbara Foria ha parlato della possibilità di partecipare a Tale e Quale Show, viste le sue grandi doti di imitatrice, negando però di essere interessata alla cosa. “Non ci ho mai pensato perché mi piace cantare ma non mi reputo un’imitatrice. – ha chiarito subito la comica, specificando quindi che – Non mi interessa avere un trucco speciale per vestire i panni di un personaggio perché ciò che faccio con le mie parodie è un lavoro di personalizzazione. A “Tale e quale show” partecipano professionisti con evidenti capacità canore.” In molti, tuttavia, avrebbero voluto vederla sul palco dello show condotto da Carlo Conti.

