Barbara Foria ha un fidanzato? Caterina Balivo ‘allude’: “Arriva con certi ragazzi…”/ Lei: “Sto con Assisi!”

L’irriverenza e simpatia di Barbara Foria sono come un onda che piacevolmente ci travolge tra cinema e tv. Questo pomeriggio è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona per presentare, con al fianco Sergio Assisi, il prossimo film “Il mio regno per un farfalla”, nelle sale a partire dal prossimo 13 giugno. Tra la conduttrice e l’attrice pare ci sia un discreto rapporto d’amicizia: quale occasione migliore dunque per incalzarla su eventuali aggiornamenti dal punto di vista sentimentale.

Barbara Foria ha un fidanzato? L’attrice, come prevedibile, ha glissato con ironia chiamando in causa proprio Sergio Assisi. “Io sono innamorata, stiamo insieme…”, il collega ha così impreziosito il siparietto con altrettanta ironia: “Ti avevo detto di non dirlo però! E’ successo ad Ischia mentre giravamo il film? No, saranno 35 anni”.

Niente da fare, a colpi di ironia e irriverenza Barbara Foria ha dribblato le domande su un possibile nuovo fidanzato, ma Caterina Balivo non demorde. “Noi ci frequentiamo, a volte quando usciamo arriva con certi ragazzi…”. L’attrice non è però cascata nel simpatico tranello della conduttrice che ha anche aggiunto: “Quando succede chiamo le amiche e dico: ‘Non puoi capire Barbara con chi si è presentata’…”. Il siparietto si è però concluso con un nulla di fatto: la vita sentimentale di Barbara Foria resta privata: quando ci sarà un fidanzato – ammesso che non ci sia già – rispetterà giustamente le sue tempistiche prima di raccontarlo al pubblico.











