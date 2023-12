Barbara Foria, ospite Domenica in/ “Ho vissuto una storia d’amore e per un attimo…”

La grande carriera di Barbara Foria

L’attrice Barbara Foria è pronta per parlare del suo nuovo film “Chi ha rapito Jerry Calà?” insieme ai colleghi Nando Paone e Sergio Assisi a Domenica in.

Barbara Foria, classe 1975, è una donna ironica e solare che dopo aver frequentato la facoltà di Giurisprudenza decise di seguire il suo più grande sogno: diventare un’attrice comica. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel 2003 con svariati programmi televisivi tra cui “Tintoria Show” ma il successo arriva nel 2010 grazie al programma di Rai 3 “Palco e retropalco”. Da quell’anno in poi Barbara partecipò a noti spettacoli comici televisivi tra cui “Colorado” (nel 2012) e diventò virale sul web per alcune parodie tra cui quella della nota serie televisiva “Gomorra”. Negli anni successivi l’attrice mostra di avere talto su ogni fronte occupandosi prima di trasmissioni calcistiche al fianco di Simona Ventura per poi entrare a far parte del team di RTL 102.5. Nel 2017 inizia a lavorare come conduttrice del noto programma “Selfie-Le cose cambiano” e prende parte anche ad alcuni cinepanettoni e ad alcune edizioni di “Quelli del calcio”.

La vita privata di Barbara Foria, è fidanzata?

Il grande impegno di Barbara Foria all’interno del mondo dello spettacolo l’ha ripagata, oggi l’attrice è una dei protagonisti del nuovo film “Chi ha rapito Jerry Calà?” ma è anche un volto noto sul web dove è diventata virale per molte delle sue parodie di personaggi famosi tra cui Barbara D’Urso.

In merito alla vita privata, Barbara Foria risulta essere una donna riservata, ironica e soprattutto single! Per anni Barbara ha sempre usato l’ironia per parlare della sua vita privata, ogni volta che qualcuno le chiedeva delle informazioni in merito al suo uomo ideale, scherzando ha sempre tirato fuori nomi noti del mondo dello spettacolo tra cui Stefano De Martino e il regista Claudio Insegno ma a Vanity Fair, l’attrice si è lasciata andare a dichiarazioni più serie in merito alla sfera sentimentale: “Ho vissuto una storia d’amore molto bella e per un attimo mi ero detta che avrei fatto anche un figlio. Cosa guardo in un uomo? A 20 anni il carattere, a 30 il conto corrente e a 40 il congiuntivo”. Dalle dichiarazioni dell’attrice, l’unica cosa certa è che sia ancora in cerca dell’amore ma che soprattutto la persona giusta per lei debba essere ironica e autoironica, altrimenti non avrebbe alcuna speranza.

