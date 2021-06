Barbara Foria, single o fidanzata?/ Da Claudio Insegno a Stefano De Martino

Barbara Foria, attrice comica italiana, è single?

Barbara Foria qualche tempo fa intervista di Vanity Fair, la comica ha detto: “Ho vissuto una storia d’amore molto bella e per un attimo mi ero detto che avrei fatto anche un figlio”. Su cosa guarda in un uomo, Barbara ha detto con ironia: “A 20 anni il carattere, a 30 il conto corrente e a 40 il congiuntivo”. Tre anni fa ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me“, Barbara Foria aveva sfoggiato un anello di fidanzamento e rivelato che il suo principe azzurro era il regista Claudio Insegno, con cui ha lavorato in diverse occasioni. Nessuna conferma, però, che il regista fosse anche il fidanzato. Sui social Barbara Foria condivide spesso scatti con amici e colleghi.

Pierluigi Bersani, l'ictus nel 2014/ "Ho avuto paura di morire da pir*a"

Barbara Foria: il rapporto con Stefano De Martino

In passato si è parlato spesso di Barbara Foria e Stefano De Martino. I due, inferri, durante “Selfie – Le cose cambiano” hanno divertito e appassionato il pubblico con alcuni siparietti. “Vuoi essere il mio toro? Ci facciamo una bella corrida”, con queste parole l’attrice comica aveva sedotto Stefano De Martino in una puntata del programma di Canale 5. L’attrice nei panni di Bonita De Dentro, ballerina di flamenco ispanico-partenopea, aveva sedotto il ballerino napoletano che le aveva dato un bel bacio sulle labbra. Ospite di Caterina Balivo la comica aveva ammesso che l’uomo per il quale farebbe follie è sicuramente Stefano De Martino.

LEGGI ANCHE:

Perchè Laura Efrikian e Gianni Morandi si sono lasciati?/ "Nessuno ha colpe..."Elisa e Margherita, figlie Pier Luigi Bersani e Daniela Ferrari/ "Un padre un po' assente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA