Chi è Barbara Hary è la mamma di Evelina Sgarbi e ex compagna di Vittorio Sgarbi: il primo incontro e l'opposizione della madre

Quello di Barbara Hary è un nome che negli ultimi mesi è balzato spesso in TV, nei programmi di informazione, ma che pochi prima conoscevano. Lei è la mamma di Evelina Sgarbi, figlia avuta dalla relazione con Vittorio Sgarbi, che sta supportando sua figlia nella battaglia intrapresa affinché al critico d’arte venga affiancato un amministratore di sostegno.

Di Barbara Hary sappiamo poco, essendo – come lei stessa ha tenuto a sottolineare – una donna molto riservata e lontana dai riflettori. Pare certo che provenga da una famiglia aristocratica tessile del Biellese e che sia laureata in Scienze Medievali. Qualcosa in più di sé la donna l’ha raccontata nel corso di un’intervista rilasciata recentemente a Silvia Toffanin nel programma Verissimo.

Chi è Barbara Hary, ex compagna di Vittorio Sgarbi: il primo incontro e l’opposizione della madre

Proprio durante la chiacchierata su Canale 5, Barbara Hary ha raccontato il primo incontro con Vittorio Sgarbi, come è nata la loro relazione e l’arrivo della figlia Evelina. Ha anche ammesso di essere stata malvista sin da subito dalla mamma di Vittorio. “Lei è sempre stata contro di me”, ha rivelato a Verissimo, “All’inizio ero una ‘signora di Torino’, poi ‘un’avventuriera’… da parte di sua madre c’è stata una fiera opposizione nei miei confronti e da subito.” ha specificato.

In merito alla relazione nata col critico d’arte, invece, ha aggiunto: “Io Vittorio l’ho conosciuto per lavoro, poi mi ha corteggiata per un mesetto, poi mi ha invitata a fare un fine settimana per andare a vedere le ville venete e io ho accettato.” Barbara ha ammesso di essere stata incuriosita dal personaggio, visto che allora Vittorio era già noto in TV: “Così ci siamo conosciuti e quasi subito è arrivata Evelina. Noi ci siamo frequentati dopo aver avuto nostra figlia.” ha aggiunto. Dopo la fine della loro relazione, Barbara e Vittorio hanno comunque continuato a sentirsi proprio per la figlia Evelina.