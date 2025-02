Barbara Lombardo, chi è la seconda moglie di Totò Schillaci: il matrimonio nel 2012

Totò Schillaci ha trascorso una vita intensa, non solo professionalmente sui campi da calcio ma anche nel suo privato, dove ha vissuto importanti storie d’amore e diventando papà di 3 figli. Il compianto calciatore, che oggi pomeriggio verrà ricordato dalla figlia Jessica Schillaci in un’intensa intervista a La volta buona da Caterina Balivo su Rai 1, ha avuto il suo primo importante matrimonio con l’ex moglie Rita Bonaccorso, sposata nel 1987 e dalla quale ha avuto i primi due figli Mattia e Jessica, sino alla separazione nel 1995.

Successivamente, dopo aver avuto una relazione con una donna di nome Prisca durante un breve periodo di vita trascorso in Svizzera, e dalla quale ha avuto la terza figlia Nicole, ha incontrato colei che è diventata la sua seconda moglie: Barbara Lombardo, ex modella. La coppia non ha avuto figli e si è sposata nel 2012: la donna è rimasta al fianco del marito sino ai suoi ultimi istanti di vita, sino alla morte avvenuta lo scorso settembre.

Barbara Lombardo e la malattia del marito Totò Schillaci: “Aveva paura di morire“

Ma come si sono conosciuti Totò Schillaci e la moglie Barbara Lombardo? Come raccontato dalla donna in un’intervista a Verissimo rilasciata poche settimane fa, galeotto fu un primo incontro in un ristorante, in cui l’ex calciatore notò in lei una somiglianza con Anna Oxa, di cui era un grande fan. La coppia si è poi persa di vista per poi ritrovarsi, pur mantenendo le distanze per via di alcuni timori dell’ex modella: “Avevo paura di avere una relazione con lui e di soffrire. Ho fatto dei passi indietro ed è diventato un amico per me, siamo stati presenti nelle nostre vite”.

Nel 2011 si sono poi ritrovati, sino alla decisione di convolare a nozze. Negli ultimi anni la malattia di Schillaci ha profondamente segnato la loro storia d’amore. “Aveva paura di morire, di lasciarmi da sola. Questo lo faceva stare male, aveva questi pensieri negativi”, aveva confidato lei nel corso dell’intervista.