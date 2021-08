Barbara, Margaret e Joan Mervin: ex mogli Walter Keane di ‘Big Eyes’/ Amori finiti col divorzio

Walter Keane è stato un imprenditore e truffatore statunitense diventato famoso negli Anni Cinquanta come l’autore di una serie di dipinti raffiguranti orfani con occhi enormi. A dipengerli, in realtà, non era Walter Keane, ma la sua seconda moglie, Margareth. Una storia che è stata raccontata da Tim Burton nel film intitolato Big Eyes (occhi grandi) in onda oggi, in prima serata su Raiuno. Walter Keane, oltre ad aver avuto un’intensa vita professionale, ha avuto anche una vita privata molto movimentata. Si è infatti, sposato tre volte e tutti e tre i matrimoni sono finiti con il divorzio. La prima voglie di Walter Keane è stata Barbara, capo del suo dipartimento di design di abiti presso l’Università di California a Berkeley. Il loro matrimonio finì con un divorzio nel 1952 e, l’anno successivo, avvenne l’incontro tra Keane e Margareth.

Walter Keane, il matrimonio con Margareth e il sì con Joan Mervin

Nel 1953, durante una fiera, Walter Keane incontra per la prima volta Margareth, un’artista che disegna volti di bambini dai grandi occhi. All’epoca, Margareth era sposata con Frank Ulbrich e aveva una figlia, Jane. Dopo il divorio da Frank, Margareth sposa Walter. Il matrimonio avviene a Honolulu, nelle Hawaii, nel 1955. Margareth, con il matrimonio, prende il cognome del marito. Nonostante il grande amore, i due si separano il 1º novembre 1964. Keane, tuttavia, non resta solo a lungo. Nel 1965, infatti, sposa Joan Mervin dalla Columbia Britannica, in Canada. Il matrimonio con quest’ultima viene coronato dalla nascita di due figli, ma anche le terze nozze finiscono con il divorzio .

