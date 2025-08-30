Tutto quel che sappiamo su Barbara Matera: dagli esordi nel mondo dello spettacolo alla politica e il flirt fugace con Gigi D'Alessio

Da Miss Italia alla politica, passando per la tv e il cinema. Barbara Matera non si è fatta mancare nulla in questi anni, nemmeno un presunto flirt con il celebre cantante partenopeo Gigi D’Alessio. Intorno a lei di conseguenza c’è sempre un certo interesse e allora in questo articolo andiamo a ripercorrere le tappe principali della sua carriera, dando anche un lieve sguardo alla vita privata. Annunciatrice di Raiuno nei primi anni del duemila, Barbara Matera inizia a farsi notare e nel tempo entra a far parte del cast di programmi molto importanti nel panorama televisivo nostrano, come Mai dire Domenica con la Gialappa’s Band, e Chiambretti c’è.

Per quanto riguarda il cinema, invece, nel 2003 la vediamo all’opera nel film corale “Ma che colpa abbiamo noi” di e con Carlo Verdone. Dopo essere entrata nel cast di Carabinieri, Barbara Matera ottiene anche un ruolo in Don Matteo 6, dove indossa i panni di Laura.

Barbara Matera, dalla politica alle questioni di cuore: l’esperienza in Forza Italia e il feeling con D’Alessio

Nel 2009 Barbara Matera guarda con curiosità alla politica e decide di candidarsi per le europee con il popolo della Libertà. Il successo non tarda ad arrivare dopo l’elezione come europarlamentare, grazie alla bellezza di 130mila preferenze. Negli anni Barbara si ritaglia un ruolo sempre più importante all’interno di Forza Italia, ma dopo diversi anni decide di cambiare strada e aderire ad un altro progetto politico, di cui è a tutti gli effetti parte del coordinamento organizzativo: si chiama Coraggio Italia.

Sul fronte della vita privata e sentimentale, l’elemento più succoso è rappresentato da una relazione passata con il cantante napoletano Gigi D’Alessio. “Tra di noi ci fu subito simpatia”; ha raccontato la Matera in una intervista riportata da libero.it.