Barbara Matera torna a parlare della sua breve storia con il cantante Gigi D'Alessio: "Fa parte della mia storia personale e poi..."

Barbara Matera e Gigi D’Alessio: un flirt fulmineo che ha lasciato il segno?

Storia di un amore breve ma intenso. Potrebbe essere questo il titolo da attribuire al “flirt” tra Barbara Matera e Gigi D’Alessio. Un flirt ormai archiviato nei cassetti del passetto ma che l’ex annunciatrice Rai ed ex europarlamentare berlusconiana non dimentica. Infatti in passato si creò una sintonia davvero speciale tra lei e il cantante partenopeo, trasformatasi – seppur per poco tempo – in qualcosa di molto più profondo.

Parola di Barbara Matera che in una intervista ai microfoni di Monica Setta ripercorre il curioso flirt con il cantante. “Tra noi si era creata fin dal primo momento una sintonia speciale”, ha raccontato lei, fiera e soddisfatta di essersi messa in gioco con il cantante. “Con D’Alessio è durata poco ma ha lasciato un segno”, ha detto Barbara Matera ripercorrendo la loro brevissima relazione.

Barbara Matera, perché finì con Gigi D’Alessio? Una rottura mai del tutto chiarita ma…

Oggi l’amore giovanile con Gigi D’Alessio fa ovviamente parte del passato, ma Barbara assicura di aver conservato con cura, nel proprio cuore, i momenti più belli. “Arrivati al Parlamento europeo già segnata da quell’incontro importante. Gigi fa parte della mia storia”, sottolinea ancora la Matera. Oggi l’ex modella ha chiuso la sua avventura in politica e si occupa di comunicazione, senza dimenticare l’importanza della famiglia e di essere presente.

Una presenza che la stessa Barbara vuole godersi al meglio, assieme all’amata figlia Diletta che rappresenta ll suo tutto. “E’ il mio centro. Gigi D’Alessio? nonostante il tempo che passa, resta nel mio cuore”, la confidenza nostalgica delle donna. Mai chiarito perché si sono lasciati, ma una cosa è certa. Per Barbara, la breve storia con Gigi è stata davvero speciale.