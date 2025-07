Barbara Matera - da Monica Setta a Storie di Donne al bivio, puntata del prossimo 9 luglio 2025 - ha rivelato la liaison del passato con Gigi D’Alessio.

Il salotto di Monica Setta a Storie di donne al bivio continua ad essere fonte inesauribile di rivelazioni inedite, anche e soprattutto a tinte rosa. L’ultima ad essersi presa la scena con una confessione spiazzante pare sia stata Barbara Matera; l’ex europarlamentare, come racconta Leggo, avrebbe rivelato di una liaison ‘segreta’ – nel senso di mai rivelata – con Gigi D’Alessio. La puntata in questione andrà in onda il prossimo 9 luglio ma, stando alle anticipazioni del portale, Matera avrebbe anche aggiunto ulteriori dettagli a proposito di questa passione fugace ma indelebile.

“Ci siamo conosciuti per caso… C’è stata subito una grande simpatia, poi è diventata qualcosa di più”, introduce così Barbara Matera lo ‘scoop’ sulla storia segreta con Gigi D’Alessio, ovviamente precedente all’attuale matrimonio del cantautore. “Gigi non l’ho mai dimenticato”, avrebbe aggiunto l’ex europarlamentare di Forza Italia come riporta Leggo a proposito delle anticipazioni dell’intervista a Storie di donne al bivio di Monica Setta per la puntata che andrà in onda il prossimo 9 luglio 2025.

Barbara Matera e la liaison ‘segreta’ con Gigi D’Alessio: “Quel sentimento è rimasto nel mio cuore”

La liaison tra Barbara Matera e Gigi D’Alessio non è durata a lungo ma, in termini di intensità, ha lasciato uno splendido ricordo nell’ex esponente politico: “E’ durata poco ma quel sentimento è rimasto nel mio cuore; è una persona speciale”. Parole al miele quelle che ascolteremo il prossimo 9 luglio 2025 nella puntata di Storie di donne al bivio – stando a quanto anticipato da Leggo – con l’aggiunta del tenero ricordo di tutte quelle canzoni che il cantautore ha portato al successo proprio nel periodo della loro frequentazione “segreta”.

Sempre nel salotto di Monica Setta, Barbara Matera avrebbe anche affrontato temi professionali: dagli albori fino a ciò che è oggi il baricentro delle sue attività. “Ho iniziato come annunciatrice Rai, poi la chiamata di Berlusconi… Oggi mi occupo di comunicazione e mi dedico a mia figlia Diletta”.