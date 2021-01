Barbara, moglie Rob Cohen/ Dopo il terremoto Diane Mitzner, l’attrice…

Barbara Cohen è la seconda moglie di Rob Cohen il regista finito sotto la lente in queste ore dopo le accuse di violenza fatte da Asia Argento nel salotto di Verissimo. Quello che è successo e la sua versione dei fatti la sentiremo raccontare direttamente dalla sua bocca proprio nel pomeriggio di oggi ma non è la prima volta che Barbara Cohen, attuale moglie del regista di xXx e Fast and Furious si trova al centro di una sorta di scandalo insieme al marito. Proprio qualche anno fa il regista è stato accusato di violenza anche da sua figlia, avuta dalla prima moglie, Diane Mitzner. All’epoca dei fatti lo stesso Cohen ha puntato il dito contro la ex moglie rea di aver riempito di frottole la testa della figlia solo per mettergliela contro in fase di separazione smentendo, con tanto di lettera aperta, tutto quello di cui le due lo hanno accusato.

Barbara, chi è e che lavoro fa la moglie Rob Cohen?

Nonostante quello che è successo Barbara Cohen è rimasta al suo fianco in questi anni. Dal loro matrimonio, datata 2006, sono nati tre figli, i tre gemelli che hanno ora 12 anni, Jasi, Sean e Zoe. Prima di essere la moglie del regista, Barbara Cohen era un’attrice molto nota oltreoceano. Barbara Cashulin, questo il suo nome prima del matrimonio, è nota per aver preso parte al film Alex Cross – La memoria del killer nel 2012. Sembra che l’attrice abbia origini italiane ma non si sa molto altro sul suo conto. Cosa succederà se Asia Argento darà di nuovo il via ad un vero e proprio caso in stile Weinstein?



© RIPRODUZIONE RISERVATA