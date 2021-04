Barbara Morris, Ciao Darwin giovani vs mature/ Sfilata in abito lungo: “La guerra si vince a..”

Barbara Morris indignata nel dibattito a Ciao Darwin A grande richiesta

La guerra si vince a quarant’anni. Con queste parole Barbara Morris ha provato a liquidare le concorrenti delle Giovani nella nuova puntata, ancora in replica, di Ciao Darwin a Grande richiesta. Lo scontro generazionale è di nuovo servito a favore del pubblico che questa sera ne vedrà delle belle e, addirittura, delle bellissime quando proprio Barbara Morris, dopo il suo sfuggente ma pungente intervento nel dibattito iniziale parlando di bellezza e di quanto sia facile essere belle a vent’anni, salirà in passerella per la sfilata delle Mature e, in particolare, con i vestiti in abito da sera. Niente intimo quindi per la quarantenne agguerrita che in passerella indosserà un lungo abito bianco con uno spacco vertiginoso e aperto sul davanti per far notare il reggiseno ricoperto di strassini.

Barbara Morris sfila in abito da sera a Ciao Darwin A grande richiesta

Quindi chi si aspettava di vedere la bella Barbara Morris nel momento della sfilata in intimo si sbagliava e di grosso visto che la rappresentante delle Mature in Ciao Darwin non si spoglierà. Sicuramente i suoi fan non rimarranno delusi perché conoscendo lei e conoscendo le sue battaglie, nelle tv locali e sui social, sa bene quanto tenga a certi temi. Ma chi è Barbara Morris? La bella modella quarantenne non è nuova al mondo dello spettacolo visto che nella vita si occupa di organizzare eventi ma, soprattutto, è una speaker radiofonica e opinionista fissa in alcuni programmi della tv locale. Proprio riguardo alla questione ritocchini, accuse che le Mature questa sera subiranno dalle Giovani della fazione contraria, Barbara Morris ha spiegato che al momento non ha ancora ceduto alla tentazione di ricorrere alla chirurgia estetica ma che non vi è contraria e che ci arriverà quando e se ne sentirà il momento ma senza mai diventare una bambola di plastica, quindi senza eccedere.

